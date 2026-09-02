ENG vs PAK: टेस्ट टीम में बड़े हेर-फेर पर पाकिस्तान का पूर्व स्टार खिलाड़ी नाराज, बोला- आप मियांदाद, इंजमाम या अनवर नहीं भेज रहे

इंग्लैंड दौरे पर 3 टेस्ट की सीरीज में 2 मैच हारने के बाद पाकिस्तान की टीम में जैसे नया भूचाल आ गया. पीसीबी ने टीम में 7 खिलाड़ियों को बाहर करने के साथ-साथ हेड कोच और बॉलिंग कोच को भी बदल दिया.

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पाकिस्तान क्रिकेट टीम @ICC

इंग्लैंड में तीसरे टेस्ट से पहले PCB ने बदले 7 खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेटर नाराज

मोहम्मद यूसुफ बोले- आप कोई मियांदाद, इंजमाम या अनवर नहीं भेज रहे

PCB का यह कदम प्लेयर्स का प्रदर्शन नहीं मतभेद का संकेत

पाकिस्तान को बोर्डरूम पर नहीं मैदान पर करना चाहिए फोकस

इंग्लैंड दौरे पर शुरुआती 2 टेस्ट हार चुकी पाकिस्तान की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है. इस बीच तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपने हेड कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल की छुट्टी कर दी है. इसके अलावा उसने 7 खिलाड़ियों को टेस्ट टीम से बाहर कर वापस वतन बुला लिया है, जबकि उनके बदले 7 युवा खिलाड़ियों को वहां भेजा है. बोर्ड के इस फैसले से पाकिस्तान के पूर्व स्टार बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ खासे नाराज हैं. उन्होंने कहा कि आपने उन खिलाड़ियों की जगह कोई जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक या सईद अनवर नहीं भेज दिए हैं, जो खेल का रुख बदलते दिखाई देंगे.

इस पूर्व कप्तान ने इंग्लैंड के मौजूदा टेस्ट दौरे के दौरान किए गए नए बड़े बदलावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह कदम प्रदर्शन के बजाय अंदरूनी गड़बड़ी और मतभेदों के जाने-पहचाने चक्र को दिखाता है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम के 0-2 से हारने के बाद एक बड़ा बदलाव किया.

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, यूसुफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘अधिकारियों का मौजूदा दौरे से खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को वापस बुलाने का हालिया फैसला सिर्फ प्रदर्शन से जुड़ा नहीं लगता है. हम जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, इंजमाम-उल-हक, या सईद अनवर जैसे महान खिलाड़ियों को रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं भेज रहे हैं. इसके बजाय, यह कदम अंदरूनी गड़बड़ी, राय में अंतर और विवादों के जाने-पहचाने चक्र को दिखाता है, जिसने लंबे समय से पाकिस्तान क्रिकेट को परेशान किया है.’

पाकिस्तान के लिए 90 टेस्ट खेलने वाले और 7,500 से ज्यादा रन बनाने वाले यूसुफ ने कहा कि टीम की 1992 वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत के बाद से अस्थिरता बार-बार लौटी है. पूर्व कप्तान ने चेतावनी दी कि लगातार मैदान के बाहर अशांति टीम की प्रगति और समर्थकों के आत्मविश्वास को और नुकसान पहुंचा सकती है.

यूसुफ ने कहा, ‘सबक साफ है. सिर्फ मजबूत प्रदर्शन और लगातार सकारात्मक परिणाम ही माहौल ठीक कर सकते हैं. अगर पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी क्षमता वापस लानी है और फैंस के बीच आत्मविश्वास जगाना है, तो उसे बोर्डरूम पर नहीं, बल्कि मैदान पर फोकस करना चाहिए. सफलता सबसे असरदार दवा है.’

मोहम्मद यूसुफ की यह प्रतिक्रिया PCB द्वारा लॉर्ड्स में इंग्लैंड से 194 रन की हार के बाद सामने आई है, जब पीसीबी ने टेस्ट टीम से विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, मुहम्मद अवैस जफर और खुर्रम शहजाद को रिलीज करते हुए पाकिस्तान वापस बुला लिया है. तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम की कोचिंग माइक हेसन और एश्ले नोफ्के करेंगे.

(एजेंसी: आईएएनएस)