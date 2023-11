VIDEO: तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती; 50वां शतक लगाने के बाद स्टैंड्स में पत्नी अनुष्का को ताकते नजर आए विराट कोहली

न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए विश्व कप 2023 फाइनल के दौरान भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) एक अलग ही अंदाज में नजर आए. कोहली ने भारत के लिए पहले बल्लेबाजी करते हुए वनडे करियर का 50वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के वनडे में 49 शतक बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ा.

कोहली के लिए ये 50वां शतक काफी खास था क्योंकि ना केवल उनके पसंदीदा खिलाड़ी तेंदुलकर उनका ये कीर्तिमान देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे बल्कि उनकी जीवनसाथी अनुष्का शर्मा (A भी उनके करियर के इस शानदार रिकॉर्ड की गवाह बनीं.

लॉकी फर्ग्यूसन के ओवर में अपना शतक पूरा करने के बाद कोहली ने पहले तेंदुलकर के सामने सिर झुकाया और फिर अनुष्का की तरफ देखा. बॉलीवुड अभिनेत्री ने उनकी तरफ फ्लाइंग किस का इशारा किया.

हालांकि विराट और अनुष्का का रोमांस यहीं नही रुका. कोहली जब अपनी 117 रन की पारी खत्म कर ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे उन्होंने अनुष्का की तरफ देखकर फ्लाइंग किस का इशारा भी किया था.

इसके बाद भी कोहली नहीं रुके बल्कि ड्रेसिंग रूम से निकलकर बार-बार अनुष्का की तरफ देखते रहे जो कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम के ठीक ऊपर की पवेलियन में बैठीं थी. अपनी पत्नी को निहारते कोहली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. फैंस ने “विरुष्का” को कपल गोल्स बताया

