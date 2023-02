Hindi Cricket Hindi

IND vs AUS: मोहम्मद शमी ने तोड़ा विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड, छक्कों के मामले में युवराज और धवन से भी आगे निकले

Mohammed Shami breaks Virat Kohli record: शमी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. तेज गेंदबाज साथ ही छ्क्कों के मामले में विराट के अलावा युवराज सिंह और शिखर धवन से भी आगे निकल गए हैं.

भारतीय अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को गेंदबाजी में रिकॉर्ड बनाने और स्टंप को तोड़ने के लिए जाना जाता है. शमी ने हालांकि नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में 37 रन की तूफानी पारी के दौरान टेस्ट क्रिकेट एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

शमी ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के (Most sixes for India in test) लगाने के मामले में विराट कोहली (Virat Kohli) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. तेज गेंदबाज साथ ही छ्क्कों के मामले में विराट के अलावा युवराज सिंह और शिखर धवन से भी आगे निकल गए हैं.

मैच के तीसरे दिन रवींद्र जडेजा का विकेट गिरने के बाद 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शमी ने अपने हाथ खोलने से शुरू कर दिए. उन्होंने 47 गेंदों में 37 रन की पारी में तीन छक्के और दो चौके लगाए. शमी ने साथ ही अपनी तूफानी पारी से अक्षर पटेल के साथ मिलकर भारत को पहली पारी में 400 के विशाल स्कोर तक पहुंचाने में मदद की.

32 साल के शमी ने अपने तीन छक्कों की मदद से टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के 24 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. शमी ने अपने 61 मैचों के टेस्ट करियर की 85 पारियों में 722 रन बनाए हैं. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले शमी ने बल्लेबाजी में एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है.

भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम हैं. सहवाग ने 103 टेस्ट मैचों में 90 छक्के लगाए हैं. इस लिस्ट में एमएस धोनी 78 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. मास्टर ब्लास्ट सचिन तेंदुलकर 69 छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर हैं. कप्तान रोहित शर्मा (66) चौथे नंबर पर हैं. शमी अब इस लिस्ट में 16वें नंबर पर हैं.

वहीं, युवराज सिंह ने नाम 22, राहुल द्रविड़ 21 और चेतेश्वर पुजारा के नाम 15 छक्के हैं. शमी एकमात्र गेंदबाज नहीं हैं, जिनके नाम कोहली से ज्यादा छक्के हैं. शमी से आगे हरभजन सिंह (42)और जहीर खान (28) भी अभी कोहली से आगे हैं.

