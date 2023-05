GT vs DC: पावरप्ले में दिल्ली के बल्लेबाजों पर बरसा मोहम्मद शमी का कहर, डाला करियर का बेस्ट स्पेल

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2023) का 44वां मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स (GT vs DC) के बीच खेला जा रहा है. दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. हालांकि दिल्ली का यह फैसला उस समय गलत साबित हो गया जब गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने पावरप्ले में ही दिल्ली के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी.

शमी ने इस मैच में अपनी घातक गेंदबाजी से कहर बरपाया और पावरप्ले में दिल्ली कैपिटल्स के चार विकेट लेकर टीम को बैकफुट पर धकेल दिया. शमी ने पहले ही ओवर में पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट का विकेट लिया. सॉल्ट खाता भी नहीं खोल सके. इसके बाद शमी ने प्रियम गर्ग (10 रन), राइली रुसो (08 रन) और मनीष पांडेय (01 रन) को अपना शिकार बनाया.

मोहम्मद शमी ने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ 11 रन देकर चार विकेट लिए. यह उनके आईपीएल करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल है. पावरप्ले में उन्होंने तीन ओवर की गेंदबाजी की और सात रन खर्च कर चार विकेट हासिल किए. पावरप्ले में किसी भी गेंदबाज का यह दूसरा सबसे बेहतरीन स्पेल है.