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Mohammed Shami Creates History In Ipl Takes Wicket On 1st Ball Of Innings 5th Time In His Career And Only Bowler To Do So

टीम इंडिया में नहीं हो रही वापसी, IPL में पहली गेंद फेंकते ही नाम किया बड़ा रिकॉर्ड- ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज

बुधवार को मोहम्मद शमी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए डेब्यू पर उतरे थे. उन्होंने पारी की पहली ही गेंद पर KL राहुल को आउट कर इस लीग का बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए.

मोहम्मद शमी @facebook

Mohammed Shami Creates History in IPL- Only Bowler to Do So in IPL: भारतीय टीम में अपनी वापसी का इंतजार कर रहे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खुद को घरेलू क्रिकेट में साबित करने के बाद अब आईपीएल में साबित करने में जुट गए हैं. वह इस बार इस लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की ओर से खेल रहे हैं. इस टीम के लिए अपने डेब्यू मैच में ही इस तेज गेंदबाज ने इस लीग का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने यहां लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पारी की पहली गेंद पर विकेट ले लिया. शमी ने राहुल को अपना शिकार बनाया और इसी के साथ वह 5 बार आईपीएल पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज बन गए हैं.

इस लिस्ट में प्रवीण कुमार, उमेश यादव, ट्रेंट बोल्ट, लसिथ मलिंगा, भुवनेश्वर कुमार, अशोक डिंडा और पैट कमिंस संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 3-3 बार ऐसा किया.

बुधवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स 18.4 ओवरों में महज 141 रन पर सिमट गई. इस टीम को 19 के स्कोर पर कप्तान ऋषभ पंत (7) के रूप में झटका लगा. इसके बाद मिचेल मार्श ने एडेन मार्करम के साथ दूसरे विकेट के लिए 29 रन की साझेदारी की.

मिचेल मार्श 28 गेंदों में 3 छक्कों और 2 चौकों के साथ 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे. टीम ने 71 के स्कोर तक अपने 5 विकेट खो दिए थे. यहां से अब्दुल समद ने मुकुल चौधरी के साथ छठे विकेट के लिए 34 रन, जबकि शाहबाज अहमद के साथ सातवें विकेट के लिए 33 रन जुटाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.

अब्दुल समद 25 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 36 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शाहबाज अहमद ने नाबाद 15 रन बनाए. 14 रन का योगदान मुकुल चौधरी ने टीम के खाते में दिया. टीम 18.4 ओवरों में महज 141 रन पर सिमट गई. विपक्षी खेमे से लुंगी एनगिडी और टी नटराजन ने 3-3 विकेट हासिल किए. कुलदीप यादव ने 2 विकेट निकाले. 1 विकेट अक्षर पटेल के हाथ लगा.

142 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने पारी की पहली ही गेंद पर केएल राहुल (0) का विकेट गंवा दिया. मोहम्मद शमी ने केएल राहुल को मोहसिन खान के हाथों कैच आउट कराया. इसके बाद टीम ने 26 के स्कोर तक अपने 4 विकेट खो दिए, लेकिन यहां से समीर रिजवी ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ टीम को संभाल लिया. दिल्ली ने यह मैच 5 विकेट से अपने नाम कर सीजन की पहली जीत दर्ज कर ली.

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(एजेंसी)