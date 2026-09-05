EnglishHindi

क्या टीम इंडिया में होगी मोहम्मद शमी की वापसी? ईस्ट जोन के कप्तान ने बताई अंदर की बात

ईस्ट जोन के कप्तान ईशन किशन ने कहा कि शमी भारतीय टीम में वापसी का पूरा जोर लगा रहे हैं. वह 36 साल के होने के बावजूद टीम के लिए अतिरिक्त ओवर फेंकने को बेकरार रहते हैं.

Written by: Arun Kumar
Published: September 5, 2026, 4:30 PM IST
Mohammed Shami
मोहम्मद शमी @BCCI/x

भारतीय टीम में डेढ़ साल से ज्यादा समय से अपनी वापसी का इंतजार कर रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपने फर्स्ट क्लास करियर का 100वां मैच खेलने को तैयार हैं. दलीप ट्रॉफी में पूर्वी क्षेत्र के लिए खेल रहे इस गेंदबाज ने सेमीफाइनल में मध्य क्षेत्र के खिलाफ 5 विकेट अपने नाम किए. सिलेक्टर्स लगातार उनकी अनदेखी कर रहे हैं लेकिन यह तेज गेंदबाज घरेलू क्रिकेट में लगातार खुद को साबित कर रहे हैं. दलीप ट्रॉफी का फाइनल मैच उनके प्रथम श्रेणी करियर का 100वां मैच भी होगा. 36 साल के हो चुके शमी में अभी भी पहले जैसा जोश बरकरार है.

शमी ने मध्य क्षेत्र के खिलाफ सेमीफाइनल में 5 विकेट लेकर पूर्वी क्षेत्र को 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. फाइनल में उसका सामना दक्षिण क्षेत्र से होगा. मैच की पूर्व संध्या पर टीम के कप्तान ईशान किशन ने पत्रकारों से बातची के दौरान शमी की टीम इंडिया में वापसी पर अपने मन की बात कही.

और पढ़ें: क्या सचमुच आउट थे अंगकृष रघुवंशी! IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने बार-बार क्लिप देखकर बताई सच्चाई

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं. वह इस खेल के दिग्गज हैं, जब से उन्होंने बंगाल के लिए खेलना शुरू किया है, तब से उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. वह विकेट लेते रहे हैं. वह अपना सब कुछ झोंक देते हैं. उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है उम्र तो बस एक संख्या है. अगर वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो उम्र मायने नहीं रखती. मैं शमी भाई की वो ललक देखता हूं. वह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके टीम में होने से हमें आत्मविश्वास मिलता है.’ शमी अभी 36 वर्ष के हैं और उनका करियर अवसान पर है, लेकिन किशन ने कहा कि वह कुछ अतिरिक्त ओवर करने के लिए तैयार रहते हैं.

उन्होंने कहा, ‘शमी भाई ने विकेट लेने के लिए अतिरिक्त ओवर मांगे थे. कप्तान के रूप में मुझे उनका यह रवैया बहुत अच्छा लगा. इससे कप्तान का आत्मविश्वास भी बढ़ता है. उनके अंदर अब भी भारतीय टीम की तरफ से खेलने की ललक है. वह फिर से भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं.’

(एजेंसी: आईएएनएस)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.