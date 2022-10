टी20 वर्ल्‍ड कप (ICC T20 World Cup 2022) से पहले बुधवार को भारतीय क्रिकेट के लिए एक अच्‍छी खबर आई. मोहम्‍मद शमी (Mohammad Shami) पूरी तरह से फिट हो गए हैं और उन्‍होंने ऑस्‍ट्रेलिया के लिए उड़ान भर ली है. शमी ने स्‍वयं सोशल मीडिया के माध्‍यम से इस बात की जानकारी दी. बेंगलुरू में राष्‍ट्रीय क्रिकेट अकादमी में वो रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे थे. फिट होने के बाद उन्‍हें टी20 वर्ल्‍ड कप में खेलने की अनुमति दी गई.Also Read - Sri Lanka T20 WC 2022 Schedule Squad : एशिया कप की तर्ज पर फिर उलटफेर कर सकता है श्रीलंका, यहां समझें कैसी है टीम?

Mohammad Shami is off to Australia for the T20 World Cup. pic.twitter.com/jxUw4OMDE7

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 12, 2022