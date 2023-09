मोहाली। मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत मेजबान टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में शुक्रवार को मोहाली में 276 रन पर रोकने में कामयाब रही. मोहम्मद शमी सबसे सफल भारतीय गेंदबाज रहे जिन्होंने 51 रन देकर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखाया जो उनका 50 ओवर फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

शमी ने मिशेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट और शॉन एबॉट को अपना शिकार बनाया. वनडे में ये दूसरी बार है जब शमी ने 5 विकेट अपने नाम किए हैं.

ODI में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 19 साल बाद किसी भारतीय गेंदबाज ने 5 विकेट चटकाने का कारनामा किया है. इससे पहले अजीत अगरकर ने 2004 में ये मुकाम हासिल किया था.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में पांच विकेट झटकने वाले भारतीय

