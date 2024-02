IPL 2024: मोहम्मद शमी IPL से बाहर- टखने की करानी होगी सर्जरी, गुजरात टाइटन्स को झटका

नई दिल्ली. भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) आगामी आईपीएल (IPL 2024) से बाहर हो गए हैं. शमी टखने की चोट से जूझ रहे हैं. शमी का बाहर होना उनकी टीम गुजरात टाइटन्स (GT) के लिए तगड़ा झटका है. इस टीम का साथ स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) पहले ही छोड़ चुके हैं. उन्हें मुंबई इंडियन्स ने ट्रेड कर पहले ही अपने खेमे में कर लिया था. शमी के बाहर होने से सवाल यह भी हैं कि क्या वह आगामी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) तक फिट हो पाएंगे. वनडे वर्ल्ड कप में दमदार परफॉर्मेंस के बाद यह तेज गेंदबाज टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग का अहम हिस्सा जरूर होगा.

बता दें शमी वनडे वर्ल्ड कप के बाद ही चोटिल हो गए थे और तब से क्रिकेट मैदान से दूर हैं. पहले उनके इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब जबकि टी20 वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल में भी उनके खेलने की उम्मीद थी. लेकिन न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वह यहां भी वापसी नहीं कर पाएंगे.

India pacer Mohammed Shami ruled out of IPL due to left ankle injury which would require surgery in the UK: BCCI source tells PTI

