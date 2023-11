वर्ल्ड कप फाइनल: मोहम्मद शमी की मां बीमार, चक्कर की शिकायत के बाद हॉस्पिटल पहुंची

नई दिल्ली. स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की मां अंजुम अरा को आज अपने बेटे से भारत के लिए शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है. उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल से पहले यह दुआ भी की थी कि उनका बेटा अपने प्रदर्शन से फाइनल में भी देश को गौरवान्वित करेगा. इस बीच मैच का अभी टॉस ही हुआ था कि शमी की मां ने चक्कर और घबराहट की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

इससे पहले खबरें थीं कि इस स्टार तेज गेंदबाज का परिवार आज इस मैच का लुत्फ लेने के लिए अहमदाबाद रवाना होगा. लेकिन शमी के बड़े हसीब और उनका परिवार ही मैच देखने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचा है. शमी की मां बीते एक-दो दिन से एंग्जाइटी से जूझ रही हैं और उन्हें रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था. लेकिन अभी तक यह कन्फर्म नहीं है कि उनकी मां को अस्पताल में भर्ती किया गया है या नहीं.

शमी के छोटे भाई मोहम्मद कैफ, जो विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल टीम के संभावितों में शामिल हैं. उन्होंने बताया कि वह फिलहाल मुंबई में हैं और उन्हें अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है.

#WATCH | Amroha, UP: Ahead of the ICC Cricket World final match, Cricketer Mohammed Shami’s mother Anjum Ara says, “He is making the country proud. May the almighty make him successful so that he can bring the World Cup home…” pic.twitter.com/p4PwhFfmkU

— ANI (@ANI) November 19, 2023