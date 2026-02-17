Hindi Cricket Hindi

Ranji Trophy सेमीफाइनल: मोहम्मद शमी ने 8 विकेट लेकर सिलेक्टर्स को फिर दिखाई धाक

रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में बंगाल के सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पहली पारी में 8 विकेट निकालकर अपनी फॉर्म और फिटनेस के एक बार फिर सबूत दे दिए हैं.

टीम इंडिया के सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) का भारतीय टीम में वापसी का इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने 11 महीने पहले भारत के लिए कोई मैच खेला था, जब टीम इंडिया ने चैम्पियन्स ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया. इसके बाद वह चोटिल होकर टीम से बाहर हुए तो अभी तक लौट नहीं पाए हैं.

घरेलू क्रिकेट में लगातार साबित कर रहे हैं शमी

शमी इस बीच घरेलू क्रिकेट में लगातार खुद को साबित करते आ रहे हैं वह अब तीनों ही फॉर्मेट में बंगाल की ओर से लगातार विकेट्स निकाल रहे हैं. इस कड़ी में रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में खेल रहे इस सीनियर तेज गेंदबाज ने जम्मू-कश्मीर की पहली पारी में 8 विकेट अकेले झटक लिए.

J&K को 302 रनों पर समेटा

उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत पारस डोगरा के नेतृत्व वाली जम्मू और कश्मीर की टीम 302 रनों पर सिमट गई. शमी ने 22.1 ओवर की अपनी गेंदबाजी में 90 रन देकर ये 8 विकेट लिए. पहली पारी में J & K की ओर से कप्तान पारस डोगरा (58) और अब्दुल समद ने सर्वाधिक 84 रन बनाए. समद को शमी ने विकेटकीपर हबीब गांधी के हाथों कैच आउट करवाया.

J&K के खिलाफ 8 विकेट लेकर बंगाल को दिलाई बढ़त

इससे पहले बंगाल की पहली पारी को उसने 328 रनों पर समेटा था. शमी के धमाकेदार प्रदर्शन के आधार पर बंगाल को यहां पहली पारी के आधार पर 26 रनों की बढ़त मिली. हालांकि जम्मू कश्मीर के गेंदबाजों ने इस मैच को हाथ से निकलने नहीं दिया और उन्होंने आकिब नबी (4/36), सुनील कुमार (4/27) और युद्धवीर सिंह (2/29) की बदौलत बंगाल की दूसरी पारी को सिर्फ 99 रनों पर समेट दिया.

जम्मू कश्मीर के सामने अब रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने के लिए 136 रनों का टारगेट है, जबकि उसने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 13 ओवर में 2 विकेट पर 43 रन जोड़ लिए हैं. वह इस जीत से सिर्फ 83 रन दूर है, जबकि इस मैच में अभी दो दिनों का खेल बाकी है. बंगाल की टीम शमी के शानदार प्रदर्शन के बावूजद मुश्किल में हो लेकिन उन्होंने अपनी टीम को पहली पारी में बढ़त दिलाकर मैच पर दबदबा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी.

