Shami on Arjuna Award: अर्जुन अवॉर्ड पाने के बाद क्या बोले मोहम्मद शमी? यहां जानिए

नई दिल्ली: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को मंगलवार (नौ जनवरी) को राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार (Arjuna Award) से सम्मानित किया गया. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने शमी देश के दूसरे सबसे बड़े खेल सम्मान- अर्जुन अवॉर्ड पाने वाले 58वें क्रिकेटर बने हैं. साल 1961 से लेकर अब तक 58 क्रिकेटरों को अर्जुन अवॉर्ड सम्मान मिल चुका है. इनमें 12 महिला क्रिकेटर्स भी शामिल हैं. अर्जुन अवॉर्ड मिलने के बाद शमी ने अपने कोच, टीम साथियों और बीसीसीआई का शुक्रिया अदा किया है.

शमी से पहले शिखर धवन, मिताली राज, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज अर्जुन अवॉर्ड पा चुके हैं. टखने की चोट से उबर रहे शमी सम्मान हासिल करने के लिए समारोह में मौजूद थे. उन्होंने पिछले साल वनडे विश्व कप में सात मैच में 24 विकेट चटकाए थे और भारत को फाइनल में जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. राष्ट्रपति भवन में समारोह में 26 खिलाड़ियों और पैरा खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने के बाद तेज गेंदबाज शमी ने एक्स पर लिखा, ”आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा मुझे प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहां तक ​​पहुंचने में मेरी मदद की और मेरे उतार-चढ़ाव सफर में हमेशा मेरा साथ दिया.”

उन्होंने आगे लिखा, ”इस पुरस्कार के लिए कोच, बीसीसीआई, टीम के साथियों, मेरे परिवार, स्टाफ को धन्यवाद और मेरे प्रशंसकों को बहुत-बहुत धन्यवाद. मेरी कड़ी मेहनत को पहचानने के लिए धन्यवाद. मैं हमेशा अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा. एक बार फिर से सभी को धन्यवाद. अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले अन्य विजेताओं को भी बधाई.”

Today I am feeling very proud that I have been honored with the prestigious Arjuna Award by the President. I want to thank all those people who have helped me a lot to reach here and have always supported me in my ups and downs… thanks to My Coach, BCCI,team mates,my family,… pic.twitter.com/fWLGKfY5g8

— (@MdShami11) January 9, 2024