मोहम्मद शमी ने एड़ी की सर्जरी कराई, स्टार पेसर ने कहा- रिकवरी में लगेगा समय

सोमवार, 26 फरवरी को भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने ट्विटर के जरिए फैंस के साथ अपनी एड़ी के सफल ऑपरेशन की खबर बांटी. इस दिग्गज क्रिकेटर ने कहा कि उन्हें पूरी फिटनेस हासिल करने के लिए समय की जरूरत होगी.

शमी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी चोट और ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट की. उन्होंने कहा, “अभी-अभी मेरी अकिलीज़ टेंडन की एड़ी का सफल ऑपरेशन हुआ है! ठीक होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं अपने पैरों पर वापस खड़ा होने का इंतजार कर रहा हूं.”

Just had a successful heel operation on my achilles tendon! Recovery is going to take some time, but looking forward to getting back on my feet. #AchillesRecovery #HeelSurgery #RoadToRecovery pic.twitter.com/LYpzCNyKjS

