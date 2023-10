पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान घबराए हुए थे मोहम्मद सिराज, भारतीय तेज गेंदबाज ने किया बड़ा खुलासा

पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी विश्व कप मैच में दो विकेट लेकर भारत की जीत में अहम योगदान करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मज सिराज (Mohammed Siraj) ने इस स्वीकार किया कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान वह घबराए हुए थे और दबाव में थे. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराया. इस जीत के साथ टीम इंडिया विश्व कप 2023 का अपना लगातार तीसरा मैच जीता और प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंची.

Also read: कैसे करें जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी का सामना? एरोन फिंच ने दिया ऐसा जवाब कि हंसी नहीं रोक पाए फैंस

मैच के बाद सिराज ने कहा, ‘‘यह भारत में पाकिस्तान के खिलाफ मेरा पहला मैच था. विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच था. इसलिए मैं थोड़े दबाव के साथ-साथ बहुत घबराया हुआ था.’’

सिराज ने बताया कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज अब्दुल्लाह शफीक को आउट करने की योजना बनायी. सिराज ने कहा, ‘‘ मैंने अब्दुल्ला शफीक के विकेट के बारे में रोहित से बात की. जबकि मेरा पहला बाउंसर अच्छा काम नहीं कर पाया, मैंने उसे दूसरे बाउंसर के बारे में अनुमान लगाने में आश्चर्यचकित किया और उसे पगबाधा करने के लिए गेंद को आगे टप्पा खिलाया.’’

What happens when you mic-up vice-captain Hardik Pandya

Hardik turns anchor for https://t.co/Z3MPyeL1t7 and take us into the confines of the #TeamIndia dressing room after the epic #INDvPAK encounter 🇮🇳

You don’t want to miss this one! – By @28anand

WATCH #CWC23

— BCCI (@BCCI) October 15, 2023