ICC Rankings: मोहम्मद सिराज बने ODI के नंबर-1 गेंदबाज, शाहीन अफरीदी को हुआ बड़ा नुकसान

मोहम्मद सिराज वनडे रैंकिंग में नए नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं. सिराज ने लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर ये बड़ा मुकाम हासिल किया है. सिराज के बाद दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज केशव महाराज हैं. वहीं, भारत के मोहम्मद सिराज ने टॉप-10 गेंदबाजों में जगह बनाई है. हालांकि जसप्रीत बुमराह को 1 स्थान का नुकसान हुआ है और वह 8वें स्थान पर लुढ़क गए हैं.

