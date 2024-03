VIDEO: 'घर चलाने के लिए 100-200 रुपये पर काम करता था'; अपने संघर्ष के दिनों को याद कर भावुक हुए मोहम्मद सिराज

नई दिल्ली: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) आज यानी के बुधवार (13 मार्च) को अपना 30वां जन्मदिन मना रहे हैं. कई मौकों पर अपनी शानदार गेंजबाजी से टीम इंडिया को मैच जितवा चुके यह पेसर हाल के समय में टीम की तेज गेंदबाजी की रीढ़ की हड्डी रहे हैं. उन्होंने अपने पहली ही सीरीज में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कंगारुओं को घुटने पर ला दिया था.

सिराज का गेंदबाजी का कहर उस समय देखने को मिला था जब उन्होंने वनडे विश्व कप 2023 में श्रीलंकाई शेरों को धूल चटा दी थी. लेकिन सिराज के लिए यहां तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था. उनका शुरुआती दिन काफी संघर्षों से भरा रहा है. घर चलाने के लिए जहां सिराज के पिता ऑटो चलाकर अपने बेटे की मदद करते थे तो खुद सिराज भी 100-200 रुपये कमाकर घर चलाने में अपना योगदान देते थे.

सिराज की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए उन्हें कैटरिंग का काम करना पड़ा था और इसके लिए उन्हें 100-200 रुपये देहाड़ी मिलती थी. इन पैसों में से वह 150 रुपये अपने घर पर दे देते थे और 50 रुपये खुद अपने खर्चे के लिए रखते थे. सिराज के 30वें जन्मदिन पर बीसीसीआई ने एक वीडिया शेयर किया है. इसमें उन्होंने यह खुलासा किया है.

नवंबर 2017 में टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सिराज ने कहा, ” एक समय ऐसा भी आया था जब मुझे कैटरिंग का काम करना पड़ा था. उस समय मैं 18 साल का था. परिवार मुझसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने को कहता था लेकिन मैं हमेशा क्रिकेट खेलना चाहता था. हम किराए पर रहते थे और पिताजी परिवार में अकेले कमाने वाले थे. इसलिए मैं काम करता था, भले ही मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी.”

भारत के लिए अब तक 27 टेस्ट, 41 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके तेज गेंदबाज ने कहा, ” कैटरिंग में काम करने के लिए मुझे 100-200 रुपये मिलते थे, जिनमें से 150 मैं घर पर दे देता था और 50 निजी खर्च के लिए रखता था. जब मैं रुमाली रोटियां पलटने का प्रयास करता था तो मेरे हाथ जल जाते थे. लेकिन मुझे लगता है कि अब मैंने अपने हिस्से का संघर्ष कर लिया है और आज इसीलिए मैं यहां हूं.”

