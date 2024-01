केपटाउन टेस्ट में मोहम्मद सिराज से प्रभावित हुए दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने कहा- पीछे नहीं हटता है ये भारतीय गेंदबाज

न्यूलैंड्स स्टेडियम, केपटाउन में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज एलन डोनाल्ड (Allan Donald) की तरफ से खास प्रशंसा मिली है.

सिराज ने केपटाउन के न्यूलैंड्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में रिकॉर्ड 6 विकेट लिए थे जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीकी की पहली पारी केवल 55 रनों पर ऑलआउट हो गई. पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका के खराब प्रदर्शन ने मैच में बड़ा अंतर पैदा किया. केपटाउन टेस्ट हारने के बाद प्रोटियाज बल्लेबाज डीन एल्गर ने भी माना कि भारत ने पहली पारी में ही उन्हें मात दे दी थी.

Also read: INDW Vs AUSW: टी20 सीरीज में भारत की खराब फील्डिंग का सिलसिला जारी; जेमिमा-रेनुका ने ड्रॉप किया आसान कैच

स्पोर्टस्टार से बात करते हुए डोनाल्ड ने कहा कि वह सिराज के रवैये और बड़े दिल से प्रभावित हैं. उन्हें लगता है कि भारतीय तेज गेंदबाज पीछे कदम नहीं उठाते हैं.

उन्होंने कहा, “हां, बिल्कुल. मैंने भारत को यहां कुछ युवा तेज गेंदबाजों को लाते हुए बहुत ध्यान से देखा है और जिसने 15 रन देकर छह विकेट लिए हैं (केप टाउन टेस्ट की पहली पारी में मोहम्मद सिराज) वो एक रहस्योद्घाटन है.”

Also read: खंडहर जैसे स्टेडियम में खेला गया मुंबई और बिहार रणजी ट्रॉफी मैच; वेंकटेश प्रसाद ने स्टेट एसोसिएशन को सुनाई खरी-खोटी

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, “मुझे लगता है कि जब मैं बांग्लादेश में था, और जब भारत ने वहां टेस्ट सीरीज खेली थी और ढाका में तो जिस तरह से वह (सिराज) हर गेंद पर दौड़ता था, वह देखना अच्छा था. मुझे लगता है कि उसके पास बहुत अच्छा रवैया है. उसके पास जबरदस्त कौशल है. और एक विशाल हृदय. हम हमेशा इस व्हाइट लाइन फीवर के बारे में बात करते हैं, और मेरे लिए यह लड़का, पीछे की ओर कदम नहीं उठाता है.”

For his breathtaking bowling display, which saw him scalp wickets in the match, Mohd. Siraj bags the Player of the Match award as #TeamIndia win the second #SAvIND Test

Scorecard https://t.co/PVJRWPfGBE pic.twitter.com/YGVZZ7hRCg

— BCCI (@BCCI) January 4, 2024