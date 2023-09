Mohammed Siraj ने घातक बॉलिंग के साथ-साथ फील्डिंग में भी जीता दिल, एफर्ट देख हर कोई कर रहा सलाम

कोलंबो: भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2023 (Asia Cup 2023 Final) का फाइनल मुकाबला आज यानी के रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद शर्मनाक रही और उसने 12 रन के अंदर ही अपने 6 विकेट खो दिए. श्रीलंका की खराब शुरुआत की वजह तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) रहे, जिन्होंने 6 में से 5 विकेट लेकर मेजबान टीम की कमर तोड़ दी.

सिराज ने पहले ओवर से ही कहर बरपाना शुरू कर दिया. मियां के नाम से मशहूर सिराज ने अपने मैजिक बॉलिंग से एक ही ओवर में चार विकेट लेकर श्रीलंका को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया. सिराज के पास हैट्रिक का भी मौका था, मगर वह उससे चूक गए. लेकिन एक ओवर में 4 विकेट झटककर उन्होंने मेजबान टीम की कमर तोड़ दी.

सिराज ने अपने शुरुआती तीन ओवरों में ही अपना पांच विकेट हॉल पूरा कर लिया. उन्होंने केवल 16 गेंदों के अंदर ही पांच विकेट झटक लिए और इसके लिए केवल पांच रन खर्च किए. सिराज ने इसके साथ ही पांच विकेट लेकर शानदार कीर्तिमान हासिल किया. उन्होंने अपने पांच विकेटों में पथुम निसंका (2), सदीरा समराविक्रमा (0), चरिथ असलंका (0), धनंजय डीसिल्वा (4) और कप्तान दसून शानका (0) को अपना शिकार बनाया.

वनडे क्रिकेट में मोहम्मद सिराज के लिए यह पहला मौका है, जब उन्होंने अपने करियर में पहली बार 5 विकेट अपने नाम किए हैं. अपने करियर का 29वां वनडे मैच खेल रहे सिराज के लिए यह मैच अलग ही स्तर पर यादगार हो गया है. उन्होंने यहां अपने करियर का पहला 5 विकेट हॉल अपने नाम किया तो इसके अलावा उन्होंने इस फॉर्मेट में 50 विकेट भी अपने नाम कर लिए हैं.

Siraj ने फील्डिंग में भी जीता दिल

सिराज ने चौथे ओवर में तीन विकेट लेकर श्रीलंकाई खेमे में खलबली मचा दी. उनके इस ओवर में पांचवीं गेंद पर धनंजय डीसिल्वा ने मिड-ऑन की तरफ शॉट खेल दिया. उधर कोई फील्डर नहीं था और ऐसे में गेंद डालने के बाद सिराज खुद ही उस बॉल को पकड़ने के लिए मिड-ऑन की तरफ दौड़ पड़े. बल्लेबाज ने इस गेंद को लेग साइड में ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की दिशा में. इसके पीछे तीन खिलाड़ी भागे और इसमें सिराज भी शामिल थे.

भारतीय तेज गेंदबाज सिराज हालांकि गेंद तो नहीं पकड़ सके. सिराज के इस एफर्ट को देखकर विराट कोहली भी अपनी हंसी नहीं रोक सके. लेकिन उन इस एफर्ट की अब हर कोई तारीफ कर रहा है.

