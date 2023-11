ICC Rankings: सेमीफाइनल से पहले मोहम्मद सिराज से छिना नंबर-1 का ताज, केशव बने नए 'महाराज'

दुबई: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को पछाड़कर दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज (Keshav Maharaj) मंगलवार को दुनिया के नंबर-1 वनडे गेंदबाज बन गए. सिराज एक हफ्ते तक ही शीर्ष रैंकिंग (ICC Men’s ODI Payer Rankings) पर काबिज रह पाए. सिराज पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर आठ नवंबर को दुनिया के नंबर एक वनडे गेंदबाज बने थे लेकिन लेटेस्ट रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर ने उनकी जगह ले ली है.

महाराज ने एक नवंबर से विश्व कप के तीन मैच में सात विकेट चटकाए हैं जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ पुणे में चार विकेट भी शामिल हैं. सिराज और महाराज के बीच हालांकि सिर्फ तीन रेटिंग अंक का अंतर है. सिराज विश्व कप में अब तक भारत के पांचवें सबसे सफल गेंदबाज हैं. वह नौ मैच में 12 विकेट हासिल कर चुके हैं जिसमें 16 रन पर तीन विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर कुलदीप यादव रैंकिंग में क्रमश: चौथे और पांचवें स्थान पर हैं. बुमराह नौ मैच में 17 विकेट के साथ मौजूदा विश्व कप में भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं. गेंदबाजी रैंकिंग में मोहम्मद शमी 12वें और रविंद्र जडेजा 19वें स्थान पर हैं.

For the third time in three weeks, we have a new World No.1 in the @MRFWorldwide ICC Men’s ODI Bowler Rankings 🤯

Details 👇https://t.co/JGF819mN7D

— ICC (@ICC) November 14, 2023