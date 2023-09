कोलंबो: सिर्फ 15 ओवर सही हिसाब लगाएं तो 92 वैध गेंद लगीं भारत को एशिया कप 2023 के फाइनल में श्रीलंका को समेटने में. रविवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले बेहतरीन खेल दिखाया और मेजबान टीम सिर्फ 50 के स्कोर पर सिमट गई. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन यह सही साबित नहीं हुआ. भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने भारत की ओर से सबसे ज्यादा छह विकेट लिए. वहीं हार्दिक पंड्या ने तीन विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह के खाते में एक विकेट आाया.

सिराज ने गेंद को लगातार स्विंग कराया और श्रीलंकाई बल्लेबाज उस जाल में फंसते चले गए. उन्होंने कहा, ‘यह एक सपने की तरह लग रहा है. पिछली बार जब मैं श्रीलंका के खिलाफ त्रिवेंद्रम में खेला था जो मैंने शुरुआत में ही चार विकेट हासिल कर लिए थे. लेकिन मैं पांच विकेट पूरे नहीं कर पाया था. फिर मुझे अहसास हुआ कि आपको वही मिलता है जो आपके भाग्य में होता है. आज लगा ऐसा होना मेरे भाग्य में था.’

पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी. सिराज ने कहा, ‘मुझे पिछले मैचों में स्विंग नहीं मिल रहा था. लेकिन आज गेंद स्विंग हो रही थी.’ संजय मांजरेकर ने कहा कि टी20 क्रिकेट में कहा जाता है कि बल्लेबाज के स्लॉट में गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए. लेकिन आपने वहीं गेंदबाजी की और छह में से पांच विकेट हासिल किए. इस पर सिराज ने कहा, ‘मैं यही कोशिश कर रहा था कि बल्लेबाज मेरी गेंदों का सामना करें. मैं बहुत संतुष्ट हूं कि मुझे आउटस्विंगर से विकेट मिले. क्योंकि आमतौर पर मुझे हिलती हुई सीम गेंदों पर विकेट मिलते हैं.’

