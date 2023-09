Mohammed Siraj: कैसे जादुई स्पैल से श्रीलंकाई शेर हुए ढेर, कहा- इस चीज का घंटों अभ्यास किया

कोलंबो: एशिया कप 2023 फाइनल में 21 रन पर छह विकेट चटकाने के बाद भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने कहा है कि नेट अभ्यास के दौरान हवा में गेंद को अंदर लाने और फिर पिच पर गिरने के बाद बाहर जाने की कला का उन्होंने घंटों अभ्यास किया जिसका उन्होंने फायदा मिला.

सिराज ने अपने पारी के दूसरे ओवर में पाथुम निसांका, सदीरा समरविक्रम, चरिथ असलंका और धनंजय डिसिल्वा को आउट किया और फिर अंदर आकर बाहर की ओर मूव होती शानदार गेंद पर श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका को बोल्ड किया.

सिराज ने भारतीय टीम के अपने साथी कुलदीप यादव के साथ बात करते हुए BCCI TV से कहा, मैंने वेस्टइंडीज में क्रीज के बाहर की ओर से आउटस्विंग (विकेट से बाहर की तरफ मूव होती गेंद) गेंदबाजी करने का काफी अभ्यास किया. मेरी आउटस्विंग काफी अच्छी हो रही है. इसलिए मैंने क्रीज के बाहरी हिस्से से अंदर की ओर गेंद स्विंग कराने का प्रयास किया (जो पिच पर पड़ने के बाहर की ओर जाती).”

उन्होंने कहा,‘‘मैंने जैसी योजना बनाई थी, जो मेरे दिमाग में था, बिलकुल वैसा ही हुआ और यह मेरा मैच का सर्वश्रेष्ठ विकेट था. ” ODI वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है और सिराज ने कहा कि एशिया कप फाइनल में की गेंदबाजी से उन्हें इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता से पहले काफी आत्मविश्वास मिलेगा.

सिराज की तूफानी गेंदबाजी के सामने श्रीलंका की टीम 15.2 ओवर में 50 रन पर ढेर हो गई। हार्दिक पंड्या ने तीन रन देकर तीन जबकि जसप्रीत बुमराह ने 23 रन देकर एक विकेट चटकाया. भारत ने इसके जवाब में 6.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल करके 10 विकेट से जीत दर्ज की.

