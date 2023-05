GT vs MI क्वालिफायर में लिया शानदार 5-विकेट हॉल; जानें मोहित शर्मा की कभी हार ना मानने की कहानी

शुक्रवार को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) को मिली जीत के साथ आईपीएल 2023 को अपने दोनों फाइनलिस्ट टीमें मिल चुकी हैं. 28 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की गुजरात टाइटन्स का मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से होगा.

अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके इस टूर्नामेंट पर नजर डालें को 16वें आईपीएल सीजन में रिंकू सिंह, आकाश मधवाल, तिलक वर्मा जैसे कई युवा खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ी है लेकिन आईपीएल 2023 की सबसे प्रेरणदायक कहानी है 34 साल को मोहित शर्मा की जिन्होंने तीन साल के लंबे समय बाद टूर्नामेंट में वापसी की और ये क्या शानदार वापसी रही.

आईपीएल 2014 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पर्पल कैप जीतने वाले तेज गेंदबाज मोहित 2020 के बाद से इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं थे. इस बीच वो कई बार ऑक्शन पूल में उतरे लेकिन किसी भी टीम ने इस खिलाड़ी पर दांव लगाना सही नहीं समझा.

2022 के मेगा ऑक्शन में एक बार फिर अनसोल्ड रहने के बाद गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा ने उन्हें नेट-गेंदबाज की भूमिका की पेशकश की थी, तब उन्हें अपनी गेंदबाजी कर काम करने का मौका मिला. जिसके बाद 2023 की नीलामी के दौरान गुजरात टाइटंस ने 50 लाख के बेस प्राइस पर उन्हें खरीदा.

आईपीएल 2023 में मोहित ने अपनी शानदार गेंदबाज से सभी को हैरान किया. उन्होंने गुजरात के लिए खेले 13 मैचों में कुल 24 विकेट लिए, जिसमें से 14 विकेट मोहित ने डेथ ओवर में लिए. मोहित 16वें सीजन में सीएसके के मतीशा पाथिराना (16) के बाद 16-20 ओवर के बीच सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं.

मोहित ने मुंबई के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर मैच में भी गुजरात टीम को निराश नहीं किया. उन्होंने अपने चार ओवर के स्पेल में मात्र 10 रन देकर पांच विकेट दर्ज किए और गुजरात टाइटन्स के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए.

14 ओवर में मुंबई इंडियंस के 149 रन पर चार विकेट गिरने के बाद 15वें ओवर में मोहित शर्मा अपा पहला ओवर डालने आए और ओवर की तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को आउट कर गुजरात को सबसे बड़ी सफलता दिलाई. अर्धशतक बना चुके सूर्या ने शॉर्ट लेंथ गेंद पर रैम्प शॉट मारने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह से लाइन को मिस कर गए और गेंद सीधा स्टंप्स पर जा लगी. इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर मोहित ने विष्णु विनोद को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कराया.