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'भारतीयों की मौत में होता है PAK खिलाड़ियों को दिये पैसे का इस्तेमाल', अबरार को लेकर सनराइजर्स पर भड़के गावस्कर

सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने समझाया कि कैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर या एक्टर को मिले पैसे का इस्तेमाल भारत या भारतीय को चोट पहुंचाने के लिए ही किया जाता है.

Published date india.com Published: March 16, 2026 3:35 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Sunil Gavaskar

सनराइज़र्स लीड्स ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद (Abrar Ahmed) को ‘द हंड्रेड’ टूर्नामेंट के ऑक्शन में खरीदा और इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है. भारतीय प्रशंसक इसे लेकर नाराजगी जता रहे हैं. विरोध के बाद सनराइजर्स लीड्स का एक्स अकाउंट भी अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया. सनराइजर्स के मालिकों की IPL में सनराइजर्स हैदराबाद और SA20 में सनराइजर्स ईस्टर्न केप नाम की टीमें भी हैं.

मालूम हो कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL में खेलने की इजाजत नहीं है. उन्होंने सिर्फ 2008 में हुए IPL के पहले सीजन में ही हिस्सा लिया था. मुंबई में हुए आतंकी हमलों के चलते IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मौजूदगी पर पाबंदी लगा दी गई. आम तौर पर, जिन भारतीय फ्रेंचाइजियों की टीमें विदेशों की लीग में खेलती हैं, वे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने से बचती हैं. हालांकि, सनराइजर्स ने ऐसा नहीं किया. सनराइजर्स को लेकर हो रहे इस विवाद पर अब सुनील गावस्कर का भी बयान आया है.

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सनराइजर्स के फैसले पर भड़के गावस्कर

भारत के दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने साफ शब्दों में समझाया कि भारतीय टीमों को अपनी टीम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्यों नहीं शामिल करना चाहिए. मिड-डे के एक कॉलम में सुनील गावस्कर ने लिखा,’हंड्रेड लीग में एक भारतीय मालिक वाली फ्रेंचाइजी की तरफ से पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदे जाने पर जो हंगामा मचा है, वह कोई हैरानी की बात नहीं है. नवंबर 2008 में हुए मुंबई हमलों के बाद से ही, भारतीय फ्रेंचाइजी मालिकों ने IPL के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है. हालांकि यह बात देर से समझ में आई है, लेकिन अब यह एहसास हो रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी को दी जाने वाली फीस भारतीय सैनिकों और आम नागरिकों की मौत का कारण बनती हैं.

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गावस्कर ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी उस फीस पर अपनी सरकार को इनकम टैक्स देता है और वह सरकार उस पैसे से हथियार खरीदती है. वही हथियार परोक्ष रूप से भारतीय सैनिकों और आम नागरिकों की मौत का कारण बनती है. इसी वजह से भारतीय संस्थाएं अब पाकिस्तानी एक्टर्स और खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने के बारे में सोचना भी छोड़ चुकी हैं.’

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भारतीय की जान से ज्यादा जरूरी है मैच?

उन्होंने आगे लिखा, ‘चाहे पेमेंट कोई भारतीय संस्था कर रही हो या उस संस्था की कोई विदेशी सहायक कंपनी, अगर मालिक भारतीय है तो वह भारतीय लोगों की जान जाने में अपना सीधा योगदान दे रहा है. हंड्रेड लीग में टीम के कोच डेनियल विटोरी न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं. वह शायद इस सीधी-सादी बात को न समझ पाए हों और इसीलिए वे अपनी टीम में कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शामिल करना चाहते हों, लेकिन टीम के मालिक को तो इस स्थिति की पूरी समझ होनी चाहिए थी. उन्हें इसे रोकना चाहिए था. क्या किसी ऐसे फॉर्मेट में कोई टूर्नामेंट जीतना, जिसे दुनिया का कोई और देश नहीं खेलता, भारतीय लोगों की जान से ज्यादा जरूरी है?’

मामले पर BCCI का क्या है रुख?

उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि फैन्स इस टीम का बहिष्कार कर दें. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि यह टीम जो भी मैच खेलेगी (चाहे वह अपने घर में हो या बाहर) हर मैच में भारतीय फैन्स की तरफ से जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन होंगे. गावस्कर ने कहा, ‘अभी भी इस गलती को सुधारने का समय है. उम्मीद है कि समझदारी से काम लिया जाएगा.’ इस बीच, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि बोर्ड इस मामले में दखल नहीं दे सकता, क्योंकि यह साइनिंग एक विदेशी लीग से जुड़ी है और इस पर फैसला फ्रेंचाइजी को ही लेना होगा.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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