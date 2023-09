T20 क्रिकेट में गजब ड्रामा; 7 खिलाड़ी 0 पर आउट, 20 ओवर में 20 रन भी नहीं बने

चीन के हांगझोऊ में एशियाई खेलों 2023 (Hangzhou Asian Games 2023) में क्रिकेट के मुकाबले शुरू हो गए हैं. महिला वर्ग के मुकाबले आज यानी के 19 सितंबर से शुरू हो गए हैं और इसका फाइनल 25 तारीख को खेला जाएगा. जेजिआंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी ग्राउंड पर टी-20 फॉर्मेट में खेले रहे इस प्रतियोगिता के पहले मैच में इंडोनेशिया और मंगोलिया की महिला टीमें आमने-सामने थी. इस मैच में मंगोलिया की टीम की ओर से शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला. इंडोनेशिया से मिले 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मंगोलिया की टीम केवल 15 रनों पर सिमट गई. टीम के 7 बैटर तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए.

इंडोनेशिया की टीम ने मंगोलिया को 172 रन से दी मात

मंगोलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. लेकिन मंगोलिया का यह फैसला उस समय गलत साबित हुआ जब इंडोनेशिया की टीम ने 20 ओवर में 187 रन बना डाले. इंडोनेशिया के लिए ली नुह देवी ने सबसे अधिक 62 रनों की पारी खेली. इसके अलावा नि पुतु आयु नन्दा साकारिणी ने 31 गेंद में 35 रन बनाए.

188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मंगोलिया की टीम सिर्फ 15 रन के स्कोर पर ढेर हो गई और इंडोनेशिया ने 172 रन के बड़े अंतर से मैच को जीतकर टूर्नामेंट में अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की. इंडोनेशिया ने गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन किया. टीम के लिए एंड्रियानी ने 3 ओवर में 8 रन देकर 4 विकेट चटकाए जबकि पुतु आयु नन्दा साकारिणी और ली नूह देवी ने दो-दो विकेट लिए.

Indonesia Women win comprehensively over Mongolia Women in this Asian Games fixture. The Indonesians put up a huge total on the board first, then bowled out their opposition for just 15 runs!#AsianGames pic.twitter.com/FgxMI1mIub

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 19, 2023