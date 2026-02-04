Hindi Cricket Hindi

MS धोनी ने भी माना T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया सबसे खतरनाक, लेकिन इस बात का सता रहा डर

भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप खिताब जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी मानते हैं सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम अपना खिताब बचाने में कामयाब होगी. लेकिन उन्होंने यहां एक फैक्टर पर चिंता भी जताई.

भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने भरोसा जताया है कि 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में भारत अपना खिताब बचाने में कामयाब होगा. भारत को 2007 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिता चुके धोनी ने कहा कि सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की कप्तानी वाली यह भारतीय टीम इस टूर्नामेंट की सबसे संपूर्ण और खतरनाक टीम है. हालांकि उन्होंने यह भी याद दिलाया कि टीम इंडिया को एक बात से सतर्क रहना होगा क्योंकि यह ऐसा फैक्टर है, जो किसी भी दिन किए कराए पर पानी फेर सकता है. उन्होंने मैच के दौरान शाम को पड़ने ओस पर चिंता जताई.

धोनी के कार्यक्रम में मशहूर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और एंकर जतिन सप्रू से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे. इस मौके पर उन्होंने कहा, भारत के पास पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खिताब बचाने के लिए सब कुछ है. लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर उन्हें आगे तक जाना है तो परिस्थितियों पर को मैनेज करना होगा, खासतौर से ओस.

धोनी से जब पूछा गया कि अपना खिताब बचाने के लिए भारत के पास कितने चांस हैं. इसके जवाब में इस पूर्व कप्तान ने यहां कहा, ‘यह सबसे खतरनाक टीमों में से एक है.’ 44 वर्षीय धोनी ने कहा, ‘आपको पता है कि वह पहले ही बैटिंग और बॉलिंग शुरू कर चुके हैं. लेकिन मुझे जो एक चीज अच्छी टीम में चाहिए होती है. वह सब कुछ वहां मौजूद है.’

धोनी ने मौजूदा भारतीय टीम में अनुभव और खिलाड़ियों के रोल की स्पष्टता पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि जो बात इस टीम को खास बनाती है वह यह है कि खिलाड़ी यहां दबाव की स्थिति में खेलने के लिए तैयार हैं क्योंकि क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में दबाव जल्दी-जल्दी बनता है.

उन्होंने कहा, ‘उनके पास अनुभव है. खासतौर से जब इस फॉर्मेट की बात हो तो, उनका अनुभव गहरा है. वे दबाव में खेल हैं. जो भी खेल रहा है और उन्हें जो भी भूमिका मिली है, वे ऐसी परिस्थितियों में समय गुजार चुके हैं.’

इसके बाद उन्होंने भारतीय टीम के उस फैक्टर पर भी चर्चा की, जो पासा उलट सकता है. उन्होंने कहा, ‘जिस चीज की मुझे चिंता है? दोबारा, मैं ओस से नफरत करता हूं. ओस कई सारी चीजें बदल देती है. तो जब मैं भी खेल रहा था, तो जो मुझे डराता था वह ओस ही होती थी. जहां टॉस बहुत ही खास बन जाता है.’

इस पूर्व कप्तान और स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ‘हम ऐसी टीम हैं कि अगर हम टूर्नामेंट की कुछ बेस्ट टीमों के खिलाफ 10 मैच भी खेल रहे हैं तो ज्यादातर मौकों पर हम ही विजेता के रूप में बाहर आएंगे, अगर परिस्थितियां समान रहें.’

हालांकि उन्होंने यहां यह भी बताया कि भारतीय टीम इस फैक्टर पर भी काम कर रही है और भारत के पास वह सभी टूल्स मौजूद हैं, जिनसे इन चुनौतियों से निपटना है.