VIDEO: मालदीव विवाद के बीच MS Dhoni का रिएक्शन वायरल, जानिए पूर्व भारतीय कप्तान ने क्या कहा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के एक मंत्री के ट्वीट से उत्पन्न विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. पीएम मोदी के खिलाफ मालदीव के तीन मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणी के बाद अब राजनेताओं के अलावा क्रिकेटरों ने भी इस पर अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. भारतीय क्रिकेट टीम के कई पूर्व खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और वेंकटेश प्रसाद ने मालदीव की जमकर आलोचना की थी. हार्दिक पांड्या ने भी ट्वीट कर इस पर अपना रिक्शन दिया है. मालदीव पर जारी लगातार विवाद के बीच पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. हालांकि माही का यह वीडियो पुराना बताया जा रहा है.

इस वायरल वीडियो में धोनी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह भारत से अपनी यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं और फिर दूसरे देशों की यात्रा करना चाहते हैं. अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान धोनी ने कई देशों की यात्रा की है. लेकिन उनकी पत्नी साक्षी धोनी चाहती हैं कि वह छुट्टियों के दौरान नई जगहों पर जाना चाहती हैं और इसकी शुरुआत वह भारत से करना चाहती हैं.

धोनी वीडियो में आगे कहते हैं, ” साक्षी धोनी को भी यात्रा करना बहुत पसंद है. उन्हें कुछ समय की छुट्टी मिल रही और वे अब घूमना चाहते हैं. हालांकि, वे इसकी शुरुआत भारत से करेंगी क्योंकि अपने देश में भी बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, जहां पर वे घूमना चाहेंगी.

First priority for Indian tourism places then others. This is why MS Dhoni is GOAT 🇮🇳❤#ExploreIndianIslands #Maldives pic.twitter.com/8iOvsmEs5h

— ` (@WorshipDhoni) January 7, 2024