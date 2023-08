MS Dhoni on Chandrayaan-3: चंद्रयान-3 के चांद पर उतरने की खुशी पूरे देश में मनाई जा रही है जिसमें क्रिकेट जगत भी शामिल है. सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा तक ने देशवासियों को चंद्रयान के चांद की सतह पर उतरने की बधाई दी.

टीम इंडिया ने भी आयरलैंड में मून मिशन का लाइव टेलीकास्ट देखा और सफलतापूर्वक चांद पर चंद्रयान के उतरने पर तालियां बजाकर खुशी जाहिर की. इस ऐतिहासिक पल के गवाह महेंद्र सिंह धोनी भी बने जिन्होंने इसरो के चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को टीवी पर देखा. धोनी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

दरअसल, धोनी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं लेकिन अन्य लोगों के माध्यम से पूर्व भारतीय कप्तान के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. अब धोनी का चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग देखते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस वीडियो में धोनी कुछ लोगों के साथ टीवी पर चंद्रयान-3 के चांद पर उतरने का लाइव टेलीकास्ट देखते नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि लैंडिंग सफल होने के बाद धोनी खुश नजर आ रहे हैं.