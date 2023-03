IPL 2023 की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान अरिजीत सिंह के गानों पर जमकर थिरके MS Dhoni

आईपीएल 2023 का धमाकेदार आगाज हुआ है. लीग के 16वें सीजन की शुरुआत से पहले म्यूजिकल परफॉर्मेंस का आयोजन किया गया. इसमें सिंगर अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज से न सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे करीब एक लाख 25 हजार दर्शकों को बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी को भी ठुमके लगाने पर मजबूर कर दिया.

अरिजीत की मधुर आवाज में गाने सुनकर दर्शक ही नहीं बल्कि धोनी भी झूमने लगे जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अरिजीत सिंह ने ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत राजी फिल्म के गाने ‘ऐ वतन मेरे वतन’ से की. फिर उन्होंने रणवीर सिंह की 1983 फिल्म के गाने ‘लहरा दो’ और ब्रम्हास्त्र के गाने ‘केसरिया तेरा इश्क है पिया’ जैसे गानों से फैंस को थिरकने पर मजबूर कर दिया.

इसके बाद भी अरिजीत सिंह नहीं रूके और उन्होंने चन्ना मेरे, कबीरा, झूमे जो पठान, शिवा, हां मैं गलत, घुंघरू टूट गए, इलाही, हवाएं, देवा-देवा जैसे शानदार गाने भी गाए. अरिजीत ने जैसे ही देवा-देवा गाना शुरू किया तो डगआउट में बैठे धोनी सुरों में खो गए और गाने के साथ अपना सिर हिलाने लगे. ये घटना कैमरामैन ने अपने कैमरे में कैद कर ली.