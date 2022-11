FIFA World Cup 2022 : दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों पर इस वक्‍त फीफा वर्ल्‍ड कप 2022 का खुमार छाया हुआ है. कतर में जारी फुटबॉल के इस महाकुंभ में पूर्व भारतीय कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के फैन ने क्रिकेट का तड़का लगा दिया है. जी हां, फुटबॉल फीवर के बीच दोहा के मैदान पर माही का एक फैन भी स्‍पॉट किया गया. सोशल मीडिया पर एक तस्‍वीर इस वक्‍त काफी वायरल हो रही है जिसमें चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की पीली जर्सी पर धोनी का नाम और उनके सात नंबर की जर्सी के साथ युवक नजर आ रहा है.

यह वाक्‍या गुरुवार रात ब्राजील और सर्बिया के बीच कतर के दोहा में आयोजित मैच के दौरान का है. इस मुकाबले में नेमार के शानदार प्रदर्शन के दम पर ब्राजील ने 2-0 से अपने नाम दिया. ब्राजील टीम की जर्सी पीले रंग की है. इसी बात का फायदा उठाते हुए चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के फैन ने फ्रेंचाइजी की पीली जर्सी के साथ स्‍टेडियम से पिक्‍चर पोस्‍ट की.