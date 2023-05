OMG! ये धोनी को देखने की दीवानगी है या क्रिकेट का जुनून? रविवार को फाइनल नहीं हुआ तो प्लेटफॉर्म पर ही सो गए सैकड़ों दर्शक- VIDEO

MS Dhoni Fans Sleep In Ahmedabad Railway Station: चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच रविवार को निर्धारित आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला बारिश की वजह से शुरू नहीं हो सका और अब यह मैच रिजर्व डे सोमवार को यानी के आज खेला जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को लगातार बारिश हो रही थी. मैच का कट ऑफ टाइम 12 बजकर छह मिनट था. लेकिन, अंपायर, ग्राउंड अधिकारियों से बातचीत के बाद रविवार को मैच नहीं कराने का फैसला किया गया. मैच के स्थगित होने से स्टेडियम पहुंचे लाखों दर्शकों के निराशा हाथ लगी और उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा.

हालांकि इन लाखों दर्शकों में कुछ ऐसे भी फैंस थे, जो काफी दूर-दूर से मैच देखने के लिए आए थे. या यूं कहें कि अपने हीरो और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी का दीदार करने के लिए आए थे. लेकिन इन जबड़ा फैंस को क्या पता था कि बारिश उनका ये इंतजार और आगे बढ़ा देगा.

भारत में क्रिकेट को भगवान की तरह पूजा जाता है और किसी भी परिस्थिति में क्रिकेट के प्रति उनका प्यार कम नहीं होता है. रविवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब बारिश के कारण IPL फाइनल मैच स्थगित होने के बाद भारी संख्या में दर्शक अहमदाबाद के रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो गए. ये फैंस काफी दूर से आए थे और इसलिए उनके लिए वापस जाकर अगले दिन स्टेडियम आना शायद संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने प्लेटफॉर्म को अपना आशियाना बना लिया.

Passion for cricket knows no bounds! 😴🏏 Since the game was postponed by a day due to rain, dedicated fans, mostly clad in CSK jerseys, are peacefully sleeping at a railway station in Ahmedabad. Rain can’t dampen their spirits or their love for the legendary MSD. The cricket… pic.twitter.com/y43ybOV6I1 — Azzam Ameen (@AzzamAmeen) May 29, 2023

सोशल मीडिया पर इन फैंस के वीडियो काफी वायरल हो रहे है, जिसमें वे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोते हुए नजर आ रहे है. इनमें से अधिकतर फैंस सीएसके की जर्सी पहने हुए नजर आ रहे हैं. यानी के वे अपने ‘थाला’ (एमएस धोनी) को देखने के लिए आए हुए हैं. इन फैंस को देखकर यही कहा जा सकता है कि बारिश भी क्रिकेट के प्रति इनके जुनून को कम नहीं कर पाई है.