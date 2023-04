CKS vs LSG: फैन पर चढ़ा एमएस धोनी का खुमार, मैच से पहले 'माही' की पूजा करता हुआ वीडियो वायरल

आईपीएल 2023 का छठा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स (CSK vs LSG) के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. लखनऊ ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. हालांकि इस मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक फैन टीवी के सामने खड़े होकर धोनी की पूजा करता हुआ दिखाई दे रहा है.

यह वीडियो क्रिकेट और उसके खिलाड़ियों के प्रति भारत में प्रशंसकों की गहन भक्ति को दर्शाता है. यह पहली बार नहीं है जब धोनी के फैंस ने उनके लिए ऐसा किया है. इससे पहले सीएसके के अभ्यास मैच में धोनी की एक झलक पाने के लिए तीस हजार से ज्यादा लोग स्टेडियम पहुंचे थे.

धोनी को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच अलग दीवानगी देखने को मिलती है. धोनी ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को तीन साल पहले अलविदा कह दिया था, मगर उनके चाहने वालों की कमी नहीं है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक फैन टीवी पर धोनी को देखते हुए उनकी आरती उतार रहा है. धोनी का यह अनोखा फैन फूल भी चढ़ा रहा है.