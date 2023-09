Hindi Cricket Hindi

Ms Dhoni Giving A Lift To A Young Cricketer On His Bike

Dhoni ने अपनी बाइक पर युवा क्रिकेटर को दी लिफ्ट, सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा VIDEO

वीडियो में देखा जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी रांची में कई युवा क्रिकेटरों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं.

PIC- TWITTER

MS Dhoni News: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हों लेकिन वह आज भी युवा क्रिकेटरों की मदद करने से नहीं चूकते हैं.धोनी फिलहाल IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हैं और वहां भी युवाओं को आगे बढ़ाने में यकीन रखते हैं. धोनी जब भी वह किसी युवा क्रिकेटर को देखते हैं तो उसकी हरसंभव मदद करने का प्रयास करते हैं. ऐसा ही एक वाकिया हाल ही में देखने को मिला जब धोनी ने रांची में एक युवा क्रिकेटर की मदद की.

दरअसल, धोनी रांची के मैदान में अभ्यास कर रहे थे जिसके बाद उन्होंने अपनी बाइक पर एक युवा क्रिकेटर को उसके घर तक लिफ्ट दी. इस घटना का वीडियो युवा क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि धोनी कई युवा क्रिकेटरों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसके बाद वीडियो बना रहा क्रिकेटर धोनी की बाइक पर पीछे बैठा नजर आ रहा है. इस पल को युवा क्रिकेटर अपने कैमरे में कैद कर लिया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

MS Dhoni giving a lift to a young cricketer on his bike. – A beautiful video….!!!!!pic.twitter.com/nfzKKN4Tdf — Johns. (@CricCrazyJohns) September 15, 2023

धोनी कुछ दिन पहले ही अमेरिका से भारत लौटे हैं. वह साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम देखने न्यूयॉर्क गए हुए थे जिसका एक वीडियो भी सामने आया था. इस वीडियो में धोनी सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहे टेनिस प्लेयर कार्लोस अलकाराज के पीछे दर्शक दीर्घा में बैठे नजर आए थे. इसके एक दिन बाद धोनी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेलते हुए भी दिखाई दिए थे.

The MS Dhoni cameo during the US Open Quarter Finals.pic.twitter.com/Dfys7nafpI — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 7, 2023

MS Dhoni playing golf with Donald Trump. – The craze for Dhoni is huge. pic.twitter.com/fyxCo3lhAQ — Johns. (@CricCrazyJohns) September 8, 2023

