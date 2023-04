MS Dhoni के 2011 विश्व कप विनिंग सिक्स की याद में वानखेड़े स्टेडियम में विजय स्मारक बना, खुद कैप्टन कूल ने किया उद्घाटन

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) लीग मैच के लिए मुंबई पहुंचे चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने वानखेड़े स्टेडियम में 2011 विश्व कप विजय स्मारक का उद्घाटन किया. ये स्मारक उस स्थान पर बनाया गया है जहां एमएस धोनी के 2011 WC से ऐतिहासिक विजयी छक्के की गेंद स्टैंड में गिरी था.

भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 अप्रैल, 2011 को धोनी की कप्तानी में 28 साल के बाद दूसरा वनडे विश्व कप जीता था. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में धोनी ने 91 रनों की मैचविनिंग पारी खेली थी. धोनी ने नुवान कुलसेकरा की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर भारत को खिताबी जीत दिलाई थी. हाल ही में भारतीय क्रिकेट फैंस ने इस ऐतिहासिक जीत की 12वीं सालगिरह मनाई है.