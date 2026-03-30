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IPL 2026: क्या RR के खिलाफ आज नहीं खेलेंगे एमएस धोनी? मैच से पहले आया बड़ा अपडेट

MS Dhoni Update: आईपीएल 2026 में आज चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) आमने-सामने होंगे. ये मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा.

Image- BCCI

IPL 2026 CSK Vs RR: आईपीएल के दीवानों और खासकर ‘थाला’ महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस आज यानी सोमवार (30 मार्च 2026) को होने वाले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही धोनी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

आज टूर्नामेंट का तीसरा दिन है और शाम साढ़े सात बजे चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच भिड़ंत होनी है. लेकिन खबर आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी आज के मैच में नहीं खेलेंगे.

धोनी की पिंडली में आया खिंचाव

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेनिंग सेशन के दौरान धोनी की पिंडली में खिंचाव आ गया था. इस चोट की वजह से वह काफी तकलीफ में थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है. इसी चोट के कारण वह शुरुआती कम से कम दो मैचों से बाहर हो गए हैं.

क्या पूरे अप्रैल बाहर रहेंगे धोनी?

धोनी के फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह वापसी कब करेंगे? फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, वे बहुत उत्साहजनक नहीं हैं. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह खिंचाव गहरा हुआ, तो संभव है कि धोनी पूरे अप्रैल महीने आईपीएल के मैदान से दूर रहें. हालांकि, उनकी वापसी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि उनकी रिकवरी कितनी तेजी से होती है और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान खुद को कितना फिट महसूस करते हैं.

चेन्नई के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि धोनी इस वक्त टीम के साथ गुवाहाटी भी नहीं गए हैं. वह चेन्नई में ही रुके हुए हैं. इसका मतलब है कि वह आज डगआउट में बैठकर टीम का हौसला बढ़ाते हुए भी नजर नहीं आएंगे.

गायकवाड़ और संजू सैमसन की नई जुगलबंदी

धोनी की गैरमौजूदगी में टीम की कमान युवा रुतुराज गायकवाड़ के कंधों पर है. लेकिन इस बार उनके साथ एक बड़ा नाम जुड़ गया है- संजू सैमसन. धोनी की अनुपस्थिति में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी वही संभालेंगे.

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कप्तान गायकवाड़ ने पहले ही साफ कर दिया है कि संजू सैमसन न केवल विकेट के पीछे मुस्तैद रहेंगे, बल्कि वह पारी की शुरुआत भी करेंगे. संजू के पास राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने का लंबा अनुभव है, जो गायकवाड़ के लिए फील्ड पर काफी मददगार साबित हो सकता है.

धोनी के बिना जीत की कला सीखनी होगी!

यह आईपीएल सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बड़े बदलाव का दौर है. माना जा रहा है कि यह धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है. ऐसे में टीम को अब यह सीखना होगा कि ‘थाला’ के बिना मैच कैसे जीते जाते हैं. धोनी केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि मैदान पर एक दिमाग की तरह काम करते हैं. उनकी गैरहाजिरी में रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी की असली परीक्षा आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होगी.

राजस्थान की टीम हमेशा से संतुलित रही है, ऐसे में धोनी के बिना सीएसके का डगआउट थोड़ा सूना जरूर लगेगा, लेकिन संजू सैमसन जैसे अनुभवी खिलाड़ी का साथ टीम को मजबूती दे सकता है.