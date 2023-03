MS धोनी की सलाह पर बदली भारतीय पिचों की तस्वीर: दलजीत सिंह

भारतीय टीम अपने घर में टेस्ट क्रिकेट स्पिन फ्रेंडली पिचों पर ही खेलती है. ऐसा हो भी क्यों न! आखिर सभी टीमें अपनी घरेलू परिस्थितियों और ताकत का फायदा उठाना चाहती हैं. हम एशिया से बाहर जाते हैं तो तब हमें टर्निंग ट्रैक तो नहीं मिलते क्योंकि उन विदेशी टीमों की ताकत तेज गेंदबाजी होती है. ऐसे में भारत को उनकी परिस्थितियों में खेलना होता है. लेकिन हिंदुस्तान में पिछले करीब एक दशक की क्रिकेट देखें तो यहां अब देश भर के सभी मैदानों पर ऐसी पिचें बन रही हैं, जहां पहले ही दिन से स्पिन देखने को मिलता है और ऐसे में विदेशी टीमों को खेलने में समस्या होती है.

मैच के पहले दिन से ही स्पिन फ्रेंडली पिचों पर खेलने का श्रेय पूर्व कप्तान एमएस धोनी को जाता है क्योंकि उन्होंने ही ऐसी पिचें टीम इंडिया के लिए बेहतर बताई थीं. बता दें भारतीय क्रिकेट में पिचों की नई क्रांति लाने का श्रेय दलजीत सिंह को जाता है, जो लंबे समय तक बीसीसीआई में ग्राउंड और पिच कमेटी के अध्यक्ष रहे. उन्होंने देश भर में तेज और उछाल वाली पिचें भी बनाईं और स्पिन ट्रैक भी.

भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेलना है और बता दें इस मैदान पर करीब दर्जन भर पिचें हैं और इन सभी पिचों को दलजीत सिंह की देखरेख में ही तैयार किया गया है. उन्होंने बताया कि इस मैदान की आधी पिचें काली मिट्टी से तैयार की गई हैं, जबकि बाकी आधी पिचें लाल मिट्टी से.

ऑल इंडिया ग्राउंड एंड पिच कमेटी के पूर्व चेयरमैन दलजीत सिंह ने india.com हिंदी को बताया, ‘एमएस धोनी की कप्तानी से पहले आप भारत में टेस्ट मैच देखेंगे तो वह आराम से 4 दिन के अंतिम सेशन या 5वें दिन तक खत्म होते थे. तब ऐसी पिचें रहती थीं, जिन पर घास और नमी रखी जाती थी, जो शुरुआती दो दिन तेज गेंदबाजों को मदद देती थीं और फिर तीसरा दिन बैटिंग के लिए सबसे मुफीद माना जाता था अंतिम दो दिन स्पिनरों का बोलबाला दिखता था.’

उन्होंने कहा, ‘जब एमएस धोनी भारतीय टीम के कप्तान थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि हमें ऐसी पिचें बनानी चाहिए, जो स्पिन को मददगार हों क्योंकि ये पिचें भारतीय टीम को खूब भाती हैं. इसके बाद से हम ऐसी पिचें बनाने लगे. आप देखेंगे कि अब देश भर में कई मैदानों पर अलग-अलग मिट्टी की पिचें हैं. यहां लाल और काली मिट्टी की पिचें होती हैं. लाल मिट्टी महाराष्ट्र से लाई जाती है, जबकि काली मिट्टी ओडिशा से.’