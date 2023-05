MS Dhoni के संन्यास के खबरों के बीच CSK के CEO ने दिया बड़ा अपडेट, फैंस भी हुए कन्फ्यूज

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के आईपीएल से संन्यास लेने की खबरें लगातार जारी है. हालांकि ना तो धोनी ने और ना ही फ्रेंचाइजी ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है. लेकिन धोनी को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने अब आईपीएल से भी संन्यास लेने का इरादा कर लिया है. माही ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के बाद मैदान का चक्कर लगाया और फैंस को साइन की हुईं गेंदें दीं.

इसके बाद यह कयास लगने लगे कि शायद अब धोनी ने साफ इशारा कर दिया है कि आईपीएल 2023 उनके करियर का आखिरी सीजन है. हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओर काशी विश्वनाथन (CSK CEO Kasi Viswanathan) ने कन्फर्म किया है कि धोनी अगला सीजन भी खेल सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने फैंस से अनुरोध किया है कि वह हर सीजन में इस टीम को सपॉर्ट करें.

विश्वनाथन ने कहा, ” हमें यकीन है कि धोनी अगले सीजन में भी खेलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि फैंस हमें हर बार की तरह सपॉर्ट करते रहेंगे.”

धोनी के रिटायरमेंट को लेकर सीजन की शुरुआत से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि यह महेंद्र सिंह धोनी के करियर का आखिरी आईपीएल सीजन है. हालांकि धोनी ने कभी इस पर अपने पत्ते नहीं खोले.