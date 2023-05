GT vs CSK- MS Dhoni मेरे भाई की तरह, उनसे नफरत करने के लिए शैतान बनना होगा: हार्दिक पांड्या

आईपीएल के पहले क्वॉलीफायर में आज शाम डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटन्स (GT) की टीम टूर्नामेंट के पहले क्वॉलीफायर में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भिड़ेगी. माना जा रहा है कि कैप्टन कूल संभवत: अपना आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे हैं और इस पूर्व भारतीय कप्तान से मनमुटाव रखने के लिए किसी को भी शैतान बनना होगा.

पांड्या ने इस बीच इस मिथक को भी खारिज कर दिया कि भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक धोनी गंभीर व्यक्ति हैं. पांड्या ने कहा कि हमेशा मैदान पर शांत और गंभीर दिखने वाले धोनी के भीतर भी शरारत छिपी और वह अपने ग्रुप के साथ मौज-मस्ती भी खूब करते हैं.