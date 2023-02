MS Dhoni की नई इंस्टाग्राम पोस्ट देख फैंस ने कहा- नागपुर की पिच खुद तैयार कर रहे हैं कैप्टन कूल

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) जल्द ही इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की कप्तानी करते नजर आएंगे जिसके लिए ये पूर्व दिग्गज नेट्स में जमकर अभ्यास कर रहा है. लेकिन इस बीच माही ने क्रिकेट की पिच छोड़कर एक नए मैदान पर खुद को आजमाया.

सीएसके के कप्तान धोनी ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो खेत में ट्रैक्टर चलाते नजर आ रहे हैं. पोस्ट के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, “कुछ नया सीखने में अच्छा लगा लेकिन काम पूरा करने में काफी समय लग गया.”

बता दें कि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी रांची स्थित अपने फॉर्म हाउस में ज्यादा समय बिताते हैं. जहां वो खेती करने के साथ मुर्गी पालन कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय ना रहने वाले धोनी के अचानक इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने से उनके फैंस बेहद खुश हुए. साथ ही कई फैंस ने धोनी के इस वीडियो को भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से जोड़कर कई मजाकिया ट्वीट किए.

धोनी के खेत में ट्रैक्टर चलाते वीडियो के साथ एक फैन ने लिखा, “ऑस्ट्रेलियाई टीम सावधान रहे, धोनी खुद बीजीटी (बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी) के लिए पिच तैयार कर रहे हैं.”