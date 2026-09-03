IPL में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं खेलना चाहते MS धोनी, 2027 का क्या है प्लान?

IPL 2027 से पहले भी धोनी की रिटायरमेंट के कोई संकेत नहीं हैं. सीएसके के पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि वह खुद को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं देख रहे हैं.

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MS Dhoni led CSK to record five IPL titles. (Photo: IANS)

पूर्व भारतीय कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने साफ कर दिया है कि वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं खेलना चाहते. धोनी के इस स्टेटमेंट के बाद आईपीएल के सीजन 2027 में होने वाले टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी को लेकर अनिश्चितता में एक और नया मोड़ आ गया है. सीएसके के पूर्व बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने यह खुलासा किया.

यह अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज इम्पैक्ट प्लेयर नियम से अपना कार्यभार कम करके आईपीएल में अपना करियर आगे बढ़ा सकते थे लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वह खेलना जारी रखते हैं तो वह पूर्णकालिक विकेटकीपर बने रहना चाहते हैं. बद्रीनाथ का मानना ​​है कि 45 वर्षीय धोनी के लिए उनके करियर के इस चरण में इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका उपयुक्त हो सकती है, क्योंकि उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए 20 ओवर तक विकेटकीपिंग करना आसान नहीं होगा.

बद्रीनाथ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘उन्होंने मुझे बताया कि वह इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं खेलेंगे. वह खुद को पूर्णकालिक विकेटकीपर मानते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें पूरे 20 ओवर तक मैदान पर रहना होगा. इसलिए वह इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हैं तो इससे सीएसके को रणनीतिक फायदा होगा.’

उन्होंने कहा, ‘उनके लिए लंबे समय तक खेलना मुश्किल होगा जैसा कि (CSK के पूर्व मुख्य कोच स्टीफन) फ्लेमिंग ने भी कहा है. वे 16वें ओवर के बाद ही बल्लेबाजी करेंगे और विकेटकीपिंग करेंगे. जब उनकी भागीदारी इतनी कम है तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलना उनके लिए आदर्श स्थिति होगी.’

धोनी पिछले कुछ सत्र में फिटनेस संबंधी समस्याओं से जूझते रहे हैं और आईपीएल में उनके भविष्य को लेकर अटकलें जारी हैं. बद्रीनाथ का मानना ​​है कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम धोनी पर काम का बोझ कम कर सकता है. इससे सीएसके उनके अनुभव और ‘फिनिशर’ के रूप में उनकी भूमिका का फायदा उठा सकता है.

विकेटकीपर के रूप में खेलना जारी रखने की धोनी की प्राथमिकता का मतलब है कि सीएसके को अगले साल आईपीएल में उनकी भागीदारी पर फैसला करने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. सीएसके को पांच आईपीएल खिताब दिलाने वाले धोनी ने 2024 के सत्र से पहले कप्तानी छोड़ दी और तब से बल्लेबाज के रूप में भी उनकी भूमिका सीमित हो गई है.

(एजेंसी भाषा से)