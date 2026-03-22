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IPL 2026: धोनी या सैमसन, CSK के लिए कौन करेगा विकेटकीपिंग? मिल गए गजब संकेत

IPL 2026: फैन्स के मन में ये सवाल है कि सीएसके के लिए सैमसन विकेटकीपिंग करेंगे या धोनी. मगर अब अश्विन ने जो दिखाया उससे फैन्स की उलझनें थोड़ी कम हो गई हैं.

Published date india.com Published: March 22, 2026 3:31 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
MS Dhoni, Sanju Samson

IPL 2026: आईपीएल 2026 का आगाज आगामी शनिवार यानी 28 मार्च से हो रहा है. बात करें सीएसके की तो 30 मार्च वो अपना पहला मैच राजस्थान रॉयल्स से खेलेगी. लेकिन फैन्स के मन में ये सवाल है कि धोनी और सैमसन में से विकेटकीपिंग कौन करेगा. संजू जब से सीएसके का हिस्सा बने हैं, तब से एक सवाल को लेकर आम क्रिकेट फैंस और क्रिकेट के विशेषज्ञों के बीच उत्सुकता बनी हुई है. सवाल यह है कि सीएसके के लिए विकेटकीपिंग संजू सैमसन करेंगे या फिर एमएस धोनी. सीएसके के लिए खेल चुके दिग्गज स्पिनर आर अश्विन की एक सोशल मीडिया पोस्ट से कहीं न कहीं इस सवाल का जवाब मिल सकता है. आर अश्विन की सोशल मीडिया पोस्ट में संजू सैमसन को ग्राउंड फील्डिंग का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है. वह फील्डिंग कोच जेम्स फोस्टर के साथ अभ्यास कर रहे हैं. संजू ऊंचे कैच का अभ्यास करते हुए दिख रहे हैं.

आर अश्विन ने किया पोस्ट

आर अश्विन ने इस पोस्ट के साथ फैंस से सवाल किया कि क्या सैमसन आने वाले सीजन में सिर्फ आउटफील्डर के तौर पर खेलेंगे? उन्होंने कैप्शन में लिखा, “संकेत हैं या चीजें धीरे-धीरे आसान हो रही हैं.” माना जा रहा था कि आईपीएल 2026 में सीएसके में एंट्री के बाद संजू सैमसन विकेटकीपिंग की भूमिका में दिखेंगे और धोनी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं, लेकिन संजू का अभ्यास देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि धोनी इस सीजन भी विकेट के पीछे जिम्मेदारी संभालेंगे.

शानदार फिल्डर हैं सैमसन

विकेटकीपर के अलावा सैमसन एक अच्छे फील्डर भी हैं. अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी हम उन्हें फील्डर के तौर पर देख चुके हैं. वह लंबे समय से डीप में सबसे एथलेटिक और भरोसेमंद फील्डर्स में से एक रहे हैं. पिछले कुछ सालों में कई शानदार कैच भी उन्होंने पकड़े हैं. एक स्पेशलिस्ट आउटफील्डर का रोल पूरी तरह से मुमकिन है, और इससे सीएसके को उनकी बैटिंग और मैदान पर उनकी मौजूदगी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में मदद मिलेगी.

मजबूत हुई सीएसके

टी20 विश्व कप 2026 में भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले संजू सैमसन के सीएसके में जुड़ने से टीम की शीर्ष-क्रम बल्लेबाजी पहले से मजबूत और खतरनाक हुई है. (इनपुट्स: आईएएनएस)

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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