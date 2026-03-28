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IPL 2026 Season 19: CSK फैन्स को लगा तगड़ा झटका, चोट के कारण MS Dhoni हुए बाहर

IPL 2026 Season 19: फ्रेंचाइजी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि माही फिलहाल रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं, जिसके चलते उनके आईपीएल 2026 के शुरुआती 2 हफ्तों तक नहीं खेलने की आशंका है.

Published date india.com Updated: March 28, 2026 3:50 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
MS Dhoni

IPL 2026 Season 19: महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फैन्स के लिए बुरी खबर है. आईपीएल के शुरुआती कुछ मैचों में वो धोनी को खेलते हुए नहीं देख पाएंगे. ऐसा उनकी चोट के कारण हुआ है. मांसपेशियों में खिंचाव के कारण उनका शुरुआती 2 हफ्तों तक खेलना मुश्किल होगा. फ्रेंचाइजी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि माही फिलहाल रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं, जिसके चलते उनके आईपीएल 2026 के शुरुआती 2 हफ्तों तक नहीं खेलने की आशंका है. इसके साथ ही सीएसके ने धोनी के जल्द फिट होने की कामना की है.

धोनी दो हफ्तों तक बाहर

चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ऑफिशियल एक्स एकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, “महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. इसके चलते, उनके आईपीएल 2026 के शुरुआती दो हफ्तों तक न खेल पाने की आशंका है. जल्द ठीक हो जाओ, थाला.” अनुभवी खिलाड़ी धोनी अगर शुरुआती दो हफ्तों तक इस सीजन में नहीं खेलते, तो यह टीम के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. सीएसके ने अब तक 5 आईपीएल खिताब जीते हैं. ये सभी ट्रॉफी धोनी की कप्तानी जीती गई हैं.

सैमसन करेंगे विकेटकीपिंग

धोनी की गैरमौजूदगी में शुरुआती कुछ मैचों में टीम के लिए विकेटकीपिंग करने की जिम्मेदारी ज्यादातर सैमसन ही निभाएंगे. सैमसन, जो पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे, उन्हें सीएसके में शामिल किया गया था. यह तब हुआ जब ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली सीएसके टीम ने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन की अदला-बदला दूसरी टीमों के साथ की थी.

धोनी के आंकड़े

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद माही सिर्फ आईपीएल में ही खेलते नजर आते हैं. उन्होंने अपने आईपीएल करियर में कुल 278 मैच खेले हैं, जिसमें 38.30 की औसत के साथ 5,439 रन बनाए. इस दौरान माही के बल्ले से 24 अर्धशतक निकले. महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सर्वाधिक 248 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 4,865 रन बनाए.

सीएसके का पहला मैच

आईपीएल 2026 का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच खेला जाएगा. चेन्नई सुपर किंग्स अपने अभियान की शुरुआत राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मुकाबले के साथ करेगी. यह मैच 30 मार्च को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. इसके बाद सीएसके की टीम 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स और 5 अप्रैल को आरसीबी के विरुद्ध मैदान पर उतरेगी. 11 अप्रैल को उसका सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा. 14 अप्रैल को इस टीम के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स होगी. (इनपुट्स आईएएनएस)

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Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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