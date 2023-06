WATCH: एमएस धोनी पर फिदा एयर होस्टेस! ऑफर की चॉकलेट, जानें क्यों ट्रेंड कर रहा Candy Crush

भारत को तीन आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले एकमात्र कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) का फैन फॉलोइंग काफी बड़ा है. इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके धोनी ने इस साल चेन्नई सुपरकिंग्स को पांचवीं बार आईपीएल का खिताब दिलाया है. आईपीएल 2023 की समाप्ति के बाद ऐसा माने जाने लगा कि क्रिकेट के मैदान पर माही का यह आखिरी साल है, लेकिन धोनी ने क्लियर कर दिया कि वह अगले सीजन में भी सीएसके के लिए खेलना जारी रखेंगे. आईपीएल का 16वां सीजन खत्म होने के बाद फैंस को कम ही धोनी की झलक कम ही देखने को मिलती है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेकरार रहते हैं.

इस बीच, सोशल मीडिया पर धोनी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में धोनी फ्लाइट में बैठे हुए नजर आर रहे हैं. इस वीडियो में दिख रहा है कि धोनी अपनी सीट पर बैठकर कैंडी क्रश (Candy Crush) गेम खेल रहे हैं और तभी एयर होस्टेस वहां आ जाती है. एयर होस्टेस एक प्लेट में माही को चॉकलेट्स ऑफर करती हैं. मजे की बात यह है कि एयर होस्टेस चॉकलेट्स के साथ धोनी को एक चिट्ठी देती है.

वीडियो में आगे दिख रहा है कि धोनी एयर होस्टेस का दिल नहीं तोड़ते हैं और वह चॉकलेट्स के प्लेट को अपने पास रख लेते हैं और चिट्ठी खोल कर देखते हैं. धोनी के कैंडी क्रश गेम खेलने के बाद ट्विटर पर कैंडी क्रश काफी ट्रेंड कर रहा है. इसके बाद माही क्यूट स्माइल के साथ एयर होस्टेस का शुक्रिया अदा करते हैं. हालांकि यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि धोनी किस जगह के लिए सफर कर रहे हैं. लेकिन उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.