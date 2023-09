MS Dhoni का डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेलते हुए वीडियो हुआ वायरल

महेंद्र सिंह धोनी इस समय अमेरिका में हैं. यूएस ओपन 2023 में वह मैच देखते हुए नजर आए थे. और अब पूर्व कप्तान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेलते हुए दिखे हैं.

यूएस ओपन में पुरुष एकल का क्वॉर्टर फाइनल कार्लोस अलकजार और एलेक्सजेंडर ज्वेरेव, के बीच हुए मुकाबले को देखने गए थे. इसके बाद उनकी ट्रंप के साथ गोल्फ खेलते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

सोशल मीडिया पर इस लम्हे की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जब 2011 क्रिकेट वर्ल्ड के विजेता कप्तान ट्रंप के साथ इस खेल में हाथ आजमा रहे हैं.