VIDEO: धोनी ने पत्नी साक्षी और ड्वेन ब्रावो के साथ Anant-Radhika Pre Wedding में खेला डांडिया, वीडियो वायरल

जामनगर (गुजरात): पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और उनकी पत्नी साक्षी इन दिनों मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री-वेडिंग (Anant-Radhika Pre Wedding) समारोह में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. एशिया के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री-वेडिंग में फंक्शन में दुनिया भर से मशहूर हस्तियां जामनगर पहुंचे हुए हैं. इन मशहूर हस्तियों में धोनी ने भी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की. धोनी ने जहां पहले दिन ब्लैक आउट फिट में जमकर महफिल लूटी तो वहीं अगले दिन वह डांडिया (MS Dhoni Plays Dandiya) खेलते हुए नजर आए.

सोशल मीडिया पर धोनी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी पत्नी साक्षी और आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के अपने पूर्व साथी ड्वेन ब्रावो के साथ अनंत-राधिका की प्री-वेडिंग में डांडिया खेलते हुए नजर आ रहे हैं. धोनी और ब्रावो उन कुछ फेमस क्रिकेट हस्तियों में से हैं जिन्हें तीन दिवसीय इस प्री-वेडिंग में फंक्शन में आमंत्रित किया गया है.

कार्यक्रम के दूसरे दिन धोनी सफेद शर्ट और ब्लैक ग्लेजिंग ब्लेजर में जमकर महफिल लूट रहे थे. इस दौरान उनकी पत्नी साक्षी भी ब्लैक ड्रेस खूबसूरत लग रही थीं. वहीं, तीसरे दिन धोनी अलग अंदाज में नजर आ रहे थे. उनके अलावा वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ब्रावो पीले रंग के पोशाक पहने हुए थे.

