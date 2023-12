क्या MS Dhoni शुरू करेंगे अपना YouTube चैनल? माही के इस जवाब ने फैंस को चौंकाया

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने क्रिकेट की दुनिया अपनी शानदार छाप छोड़ी है. देश और दुनिया में काफी संख्या में उनके फैन फॉलोइंग हैं. “कैप्टन कूल” के नाम से मशहूर धोनी सोशल मीडिया पर बहुत ही कम एक्टिव रहते हैं. जबकि कई क्रिकेटर्स इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सोशल मीडिया पर अपने वीडियो पोस्ट करते रहते हैं. लेकिन क्या चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के मौजूदा कप्तान धोनी भी अब अपना यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे? माही ने खुद इसका जवाब दिया है.

धोनी का मानना है कि उन्हें नहीं लगता है कि वह खुद का अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं. उनका कहना है कि वीडियो पोस्ट करने के मामले में वह नियमित नहीं रह पाएंगे, यानी के वह बाकी पूर्व क्रिकेटरों की तरह लगातार नियमित अंतराल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे.

42 साल के धोनी से जब सवाल किया गया कि वह अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोल लेते तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, ” अभी मैं इस बारे में बात कर ही रहा था कि किसी ने मुझसे ये पूछ लिया. ये मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि यह बहुत मुश्किल है. मैं उनमें से हूं जो कैमरे के सामने ज्यादा जागरूक नहीं रह पाएगा. यह स्वाभिक रूप में मेरे अंदर नहीं है.”

उन्होंने कहा, ” मैं आमने-सामने की बातचीत से ही खुश हूं. मैं व्यक्तिगत रूप से एक तरह का आदमी हूं. इसलिए, मुझे नहीं लगता कि मैं यूट्यूब चैनल चला पाऊंगा. साथ ही, मैं थोड़ा मूडी भी हूं. मैं 3-4 वीडियो पोस्ट कर सकता हूं फिर इंस्टाग्राम की तरह एक साल के लिए गायब हो जाउंगा.”

I don’t think I can run You tube channel. I am kind of a person who can post 2-3 videos in a day and then disappear from Social Media for 1 year . ~ MS Dhoni pic.twitter.com/0cLaHOXTzU

— DIPTI MSDIAN (@Diptiranjan_7) December 2, 2023