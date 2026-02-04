MS धोनी ने बताया- आखिर क्यों नहीं करते कॉमेंट्री, आंकड़ों के मामले को बताया जिम्मेदार

भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपना ताजा इंटरव्यू में यह भी साफ किया है कि आखिर उन्होंने कभी कॉमेंट्री में क्यों नहीं हाथ आजमाया. क्या भविष्य में वह ऐसा करेंगे?

Published date india.com Published: February 4, 2026 5:54 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Arun Kumar email india.com twitter india.com
MS Dhoni Insta
महेंद्र सिंह धोनी @Instagram

महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के फैन्स इस बात से आज भी उत्साहित रहते हैं कि वे अपने चहेते क्रिकेटर और कैप्टन कूल को आज भी क्रिकेट मैदान पर खेलते देख लेते हैं. 44 साल के हो चुके धोनी अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ओर से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक्टिव हैं. हालांकि आईपीएल खत्म होने के बाद धोनी बहुत ही सीमित मौकों पर फैन्स के सामने दिख पाते हैं. टी20 वर्ल्ड कप से पहले उनका ताजा इंटरव्यू के चर्चे खूब होने लगे हैं.

इस इंटरव्यू में धोनी ने अपने भविष्य की योजनाओं, भारतीय टीम और उसके खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खुलकर बात की है. जब धोनी से पूछा गया कि वह आज तक क्रिकेट कॉमेंट्री से क्यों दूर हैं, जबकि उनके समकक्ष खेल चुके और उनसे पहले के कई पूर्व क्रिकेटर इस क्षेत्र में भी नाम कमा रहे हैं. धोनी ने इस पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी है.

धोनी ने यहां कॉमेंट्री करने की संभावना को लगभग खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि वह आंकड़ों के मामले कच्चे हैं और इसलिए इस भूमिका में नहीं उतरते हैं. इस 44 वर्षीय खिलाड़ी की अगुवाई में भारत ने 3-3 ICC खिताब जीते हैं. लेकिन 2020 में संन्यास लेने के बाद से उन्होंने खेल से जुड़े मुद्दों पर शायद ही कभी अपने विचार व्यक्त किए हैं.

धोनी ने यूट्यूब पर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर जतिन सप्रू के साथ बातचीत के दौरान कहा, ‘कॉमेंट्री करना बहुत मुश्किल है. मुझे लगता है कि खेल का आंखों देखा हाल सुनाने और उस प्रक्रिया में खिलाड़ियों की आलोचना करने के बीच बहुत मामूली अंतर होता है. यह अंतर बहुत ही नाजुक होता है.’

उन्होंने कहा, ‘अक्सर, आपको इस बात का अहसास भी नहीं होता कि आप जो कर रहे हैं वह शायद थोड़ा गलत है. आप हमेशा उस स्थिति में रहना चाहेंगे जहां आप खेल का वर्णन कर रहे हों. अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप उसे खुलकर बोल देते हैं.’

धोनी ने कहा, ‘लेकिन इसे पेश करना भी एक कला है. अपनी बात शालीनता से कैसे कही जाए ताकि किसी को बुरा न लगे. अगर टीम हार रही है तो उसके कुछ कारण होंगे और आपको उन कारणों को इस तरह से बताने का कौशल होना चाहिए कि किसी को बुरा न लगे. यही कॉमेंट्री की कला है.’

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

इस काम की नाजुक प्रकृति के अलावा धोनी को लगता है कि वह आंकड़ों को याद नहीं कर पाते हैं, जिस कारण वह इस काम के लिए खुद को फिट नहीं मानते हैं. यहां तक कि उन्हें अपने आंकड़े भी याद नहीं रहते हैं.

धोनी ने कहा, ‘मैं आंकड़ों के मामले में अच्छा नहीं हूं. लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो आंकड़ों के मामले में बहुत अच्छे हैं. वे आंकड़े जानते हैं. अगर आप मुझसे मेरे आंकड़ों के बारे में पूछेंगे, तो मैं ‘हम्म’ जैसा जवाब दूंगा. कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम या भारतीय खिलाड़ियों के ही नहीं बल्कि प्रत्येक युग के सभी खिलाड़ियों के आंकड़ों के बारे में जानते हैं.’

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.