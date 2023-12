IPL 2024 Auction के बाद टेनिस खेलते दिखे ऋषभ पंत, MS Dhoni के साथ दिखी गजब की बॉन्डिंग- VIDEO

नई दिल्ली: आईपीएल 2024 की नीलामी ने कई कारणों से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. लेकिन नीलामी के बाद फैंस को कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला, जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखा होगा. मंगलवार को दुबई में हुए आईपीएल ऑक्शन 2024 (IPL 2024 Auction) के खत्म होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान एमएस धोनी और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान ऋषभ पंत को एक-दूसरे के साथ टेनिस खेलते हुए देखे गए.

दोनों क्रिकेटरों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. पंत, पिछले साल दिसंबर में एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे. इस वजह से वह आईपीएल 2023 और वनडे वर्ल्ड कप 2023 में नहीं खेल पाए थे. लेकिन अब फिर से उनका मैदान पर लौटना फैंस के लिए गुड न्यूज है.

आईपीएल ऑक्शन 2024 के दौरान पंत अपनी टीम स्टाफ और मैनेजमेंट के साथ वहां मौजूद थे और वह भी खिलाड़ियों पर बोली लगा रहे थे. लेकिन अब धोनी के साथ उनका वीडियो वायपरल होने के बाद ऐसा लग रहा है कि नीलामी के दौरान माही भी दुबई में ही मौजूद थे.

नीलामी से पहले आईपीएल को दिए एक इंटरव्यू में पंत ने कहा, “जिस तरह की दुर्घटना मेरे साथ हुई, और मैं जिंद हूं. इससे मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं. मुझे लगता है कि यह बहुत चुनौतीपूर्ण था, विशेष रूप से पहला भाग, मैं शारीरिक दृष्टिकोण से क्योंकि शुरुआत में बहुत दर्द सहना पड़ा था. लेकिन अब तक के सफर को देखते हुए मुझे लगता है कि यह वास्तव में अच्छा है.”

ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएल 2024 के दौरान अब दोनों खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों की कप्तानी करने वाले हैं. आईपीएल के अगले सीजन की शुरुआत 22 मार्च 2024 से हो सकती है. आखिरी तारीख का ऐलान लोकसभा चुनावों का शेड्यूल तय होने के बाद होगा.

MS Dhoni and Rishabh Pant playing tennis after IPL auction in Dubai. pic.twitter.com/ZfynaAwdjI

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 20, 2023