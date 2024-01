अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले

Ram Mandir Pran Pratishtha in Ayodhya: 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा समारोह से पहले दिग्गज क्रिकेटर अनिल कुंबले शनिवार को लखनऊ पहुंचे हैं. कुंबले के अलावा महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे कई वर्तमान और पूर्व क्रिकेट सितारों समेत कुल 16 क्रिकेटरों को अभिषेक के लिए आमंत्रित किया गया है.

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh | Veteran cricketer Anil Kumble arrives in Lucknow, ahead of the Ayodhya Ram Temple Pranpratishtha ceremony that will be held tomorrow. pic.twitter.com/8KlktAtTrB

— ANI (@ANI) January 21, 2024