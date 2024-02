IPL में अपने दोस्त को बड़ी सौगात देंगे MS Dhoni, इस अंदाज में लगातार करेंगे प्रमोशन

नई दिल्ली. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) इस बार आईपीएल (IPL 2024) में खेलने के लिए बल्ला उठा चुके हैं और उन्होंने जमकर अभ्यास शुरू कर दिया है. इस बार वह अपने खेल से अपने सबसे खास दोस्त को एक खास सौगात देने जा रहे हैं. धोनी के ये दोस्त कोई और नहीं परमजीत सिंह हैं, जो रांची में अपनी स्पोर्ट्स के साजो-सामान की दुकान चलाते हैं. धोनी ने इस बार IPL के जरिए अपने दोस्त को खास तोहफा देने की प्लानिंग की है.

अगर आपने धोनी की जिंदगी पर बनी फिल्म MS धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी देखी हो तो आपको याद होगा धोनी एक मीडिया इंटरव्यू में इस शॉप को मालिक को फोन कर हैरान भी करते हैं. धोनी का यह सिख दोस्त तब रांची में एक छोटी सी स्पोर्ट्स शॉप रन करता था. इसी दोस्त ने धोनी को उनकी पहली स्पॉन्सरशिप दिलाई थी और अब धोनी उन्हें इसके बदले रिटर्न गिफ्ट देंगे.

Man’s going back to his complete roots for one last time. I hope everything comes together for him for one last time as well. pic.twitter.com/akuxybv1Fs

— Heisenberg ☢ (@internetumpire) February 7, 2024