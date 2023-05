मैच हारकर भी करोड़ों फैंस का दिल जीत गए MS Dhoni, रिंकू सिंह को दिया खास तोहफा

चार बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को आईपीएल 2023 के अपने 13वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 6 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मिली हार के बाद सीएसके के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का इंतजार बढ़ गया है. चेन्नई की टीम भले ही मैच हार गई हो लेकिन उसके कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) ने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया.

मैच के बाद केकेआर के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह (Rinku Singh) अपनी जर्सी लेकर धोनी के पास पहुंचे. रिंकू ने धोनी से अपनी जर्सी पर साइन करने की गुजारिश की. धोनी ने फिर रिंकू के साथ-साथ वरुण चक्रवर्ती की जर्सी पर भी ऑटोग्राफ दिए. रिंकू अब जर्सी को हमेशा संभालकर रखेगा. इसके बाद रिंकू सिंह के चेहरे पर जो हंसी आई वह देखने लायक थी. इस लम्हे का वीडियो वायरल हो गया है. और धोनी ने जो रिंकू सिंह के लिए किया फैंस उसकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

माही ने इससे पहले महान टेस्ट बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) की शर्ट पर भी अपना ऑटोग्राफ दिया. क्रिकेट फैंस के लिए यह काफी ऐतिहासिक पल था.

मैच के बाद रिंकू ने कहा, ” हमने कुछ विकेट जल्दी खो दिए. जब मैं बैटिंग करने गया तो नीतीश भैया ने कहा यह मुश्किल विकेट है. हम सिंगल्स के लिए खेलेंगे और कमजोर गेंदों का फायदा उठाएंगे. मैं घरेलू क्रिकेट में भी इसी पोजिशन पर खेलता हूं. इसी तरह का क्रिकेट खेलता हूं.”

रिंकू से लंबे-लंबे छक्कों का राज पूछने पर उन्होंने कहा, ” मैं अच्छा खाना खाता हूं, मेरे पास हमेशा से ताकत है. इसके पीछे काफी कड़ी मेहनत भी है.”